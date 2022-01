Catania, caso Pogliese: attesa la decisione del Tribunale civile

L'udienza era fissata per le 13 di oggi. I giudici decideranno sul futuro del sindaco

Il nodo da sciogliere è uno: la sospensione è scaduta o deve ricominciare? Al tribunale di Catania oggi è tornato il fascicolo sul sindaco Salvo Pogliese. I giudici civili sono chiamati di nuovo in causa dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge Severino: per gli Ermellini, che si sono espressi all’inizio di dicembre 2021, la norma spazzacorrotti non ha profili di incostituzionalità. E adesso la palla è di nuovo, con grande trepidazione, nelle mani dei magistrati etnei. L’udienza è cominciata alle 13 di oggi e la sentenza potrebbe arrivare a stretto giro.

L’incubo del primo cittadino catanese comincia a luglio del 2020: a Palermo, viene condannato a quattro anni e tre mesi, in primo grado, per peculato. Il processo riguarda le presunte spese pazze negli anni in cui Pogliese, lungi dall’essere sindaco, era un quotatissimo deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Dopo la sentenza viene quindi applicata la legge Severino e scattano 18 mesi di sospensione.

Pogliese si allontana dal municipio e, nel frattempo, fa ricorso al tribunale Civile contro la sospensione, sostenendo che sia illegittima. Con un colpo di scena, alcuni dei rilievi della difesa del sindaco vengono accolti dai giudici etnei, che mandano la palla a Roma. Decida la Corte Costituzionale, dicono al tribunale Civile di Catania, che fare con la sospensione del primo cittadino. È dicembre 2020 quando la sospensione viene, a sua volta, sospesa. Così il sindaco torna al suo posto.

Ci vuole un anno perché la Corte Costituzionale si esprima, a dicembre 2021, restituendo gli atti a Catania e sottolineando che la sospensione non è una pena, bensì una misura preventiva. È a questo punto che la faccenda si complica: la sospensione dovrà riprendere da dove si era interrotta? O si contano 18 mesi a partire dalla data in cui il primo cittadino era stato sospeso? Nel primo caso, i conti sono presto fatti: poiché Pogliese è rimasto lontano da Palazzo degli elefanti per sei mesi, avrebbe da scontare un altro anno di sospensione. Nel secondo caso, invece, i 18 mesi sarebbero finiti il 18 gennaio 2022.

L’unica cosa certa, al momento, è che la strada che il tribunale Civile deciderà di seguire per la sua sentenza deciderà anche il futuro della città.



