A Catania oltre 700 giovani protagonisti del IX Trofeo Trinacria: talento, formazione e futuro si incontrano

Catania si conferma capitale della formazione nel settore beauty: oltre settecento giovani hanno animato la nona edizione del “Trofeo Trinacria”, Campionato Nazionale Italiano di Acconciatura e Make-up, ospitato negli spazi del Catania International Airport Hotel.

L’evento, organizzato da UAAMI (Unione Artistica Acconciatori Misti Italiani) in partenariato con A.R.S. ETS – Centro di Formazione Professionale, si è trasformato in molto più di una competizione: una vera e propria esperienza di crescita, orientamento e confronto diretto con il mondo del lavoro.

Nel corso delle due intense giornate, i partecipanti si sono messi alla prova nelle discipline di acconciatura, estetica/nail e make-up, dimostrando abilità tecniche, precisione e capacità di gestione emotiva. Non solo gara, dunque, ma un banco di prova reale davanti a giudici di settore e a un pubblico numeroso, capace di restituire valore concreto al percorso formativo.

«È stato un evento carico di emozioni che ha permesso a centinaia di allievi di vivere un’esperienza unica» – dichiara Giuseppe Maria Sassano, Presidente di A.R.S. ETS – «Alla fine di questa competizione sono tutti vincitori: ogni partecipante ha potuto testare sul campo le conoscenze acquisite. Mettersi alla prova è fondamentale per sviluppare tecnica e padronanza dei linguaggi professionali».

Per A.R.S. ETS, ente accreditato presso la Regione Siciliana e attivo dal 1989 nella formazione e nell’inclusione, iniziative come questa rappresentano un ponte concreto tra didattica, laboratorio e occupazione, valorizzando il talento e accompagnando i giovani verso il futuro.

A sottolineare il valore dell’esperienza è anche il Direttore Generale Salvo Lo Bianco: «Questo appuntamento riunisce la nostra comunità dopo mesi di preparazione. I ragazzi crescono sia sul piano tecnico sia nella gestione emotiva. Un valore aggiunto è stato dato dalla nostra brigata d’istituto, che ha offerto un’esperienza gastronomica d’eccellenza, e dalla partecipazione delle 12 allieve di estetica reduci dalla competizione internazionale di Roma».

Condotta da Paola Parisi e Salvatore Mazzotta, la manifestazione ha saputo alternare momenti di spettacolo e intrattenimento alle competizioni, coinvolgendo studenti, famiglie e professionisti in un evento di alto profilo organizzativo.

«Abbiamo lavorato intensamente per questo appuntamento che segna l’ingresso di molti giovani nel mondo del benessere» – afferma il Commendatore Vincenzo Tallarico, Direttore Generale UAAMI – «Numeri importanti, organizzazione impeccabile e un lavoro straordinario dello staff nazionale e catanese».

Il Trofeo Trinacria ribadisce il valore della sinergia tra enti formativi e rappresentanze professionali, in un settore che richiede sempre più preparazione tecnica, disciplina e creatività.

«La formazione è il cuore di tutto» – sottolinea Nunzio Scammacca, Presidente Nazionale UAAMI – «Catania si conferma un punto di riferimento internazionale e, grazie alla collaborazione con A.R.S., stiamo costruendo opportunità concrete per il futuro dei nostri giovani».

A chiudere, le parole di Salvatore Mazzotta, Direttore Moda Nazionale UAAMI: «In questo settore eccellono professionalità e preparazione: servono basi solide, impegno, costanza e resilienza». Il vero valore della manifestazione emerge proprio qui: offrire ai giovani l’occasione concreta per sperimentare, crescere e acquisire consapevolezza avvicinandosi in modo strutturato alle professioni del benessere. Un impegno che A.R.S. ETS porta avanti ogni giorno per contrastare la dispersione scolastica e costruire opportunità reali per il territorio.