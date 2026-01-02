A Monreale “City of Dance Festival di Radio 105” con Pippo Palmieri

L'appuntamento per sabato 3 gennaio

MONREALE – L’attesa non ha fatto altro che moltiplicare l’energia. Dopo il rinvio strategico per garantire la massima sicurezza a migliaia di fan, Monreale è pronta a riprendersi il palco. Domani sera, sabato 3 gennaio 2026, il City of Dance Festival esploderà in Piazza Guglielmo II, trasformando la piazza della città nel dancefloor più suggestivo.

L’evento

Non sarà un semplice concerto, ma un rito collettivo per esorcizzare l’inverno e dare il benvenuto al 2026 con luci, visual e un impianto sonoro top. Sul palco salirà il mitico Pippo Palmieri (Radio 105). Il re della console, icona della musica dance nazionale, è pronto a sprigionare un set potentissimo, un viaggio tra i grandi successi e i beat più attuali, studiato per far ballare Monreale senza sosta.