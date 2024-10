A Palermo “20 anni di respiri”: spettacolo per finanziare un progetto scientifico sulla fibrosi cistica

La Delegazione di Palermo e Trapani della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS presenta il 29 ottobre 2024 alle ore 21 presso il Teatro Golden di Palermo uno spettacolo di beneficenza dal titolo “20 ANNI DI RESPIRI” al fine di raccogliere fondi da destinare al finanziamento di un progetto scientifico sulla fibrosi cistica.

Lo spettacolo vede la presenza di Massimo Minutella e The Lab Orchestra diretta dal Maestro Massimo Scalici, Antonio Pandolfo, Paride Benassai, Matranga e Minafò e Sasà Salvaggio.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia ma ancora poco conosciuta.

La ricerca promossa da Fondazione si sta muovendo, in stretta sinergia con la comunità scientifica internazionale, per trovare cure anche per chi è ancora orfano di terapia, affinché ciò che oggi è possibile per un certo numero di persone con fibrosi cistica un domani sia una realtà per tutti: una Cura per tutti.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS svolge il ruolo di Agenzia Nazionale per la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica. Dal 2002 a oggi ha investito oltre 40 milioni di euro, finanziando più di 494 progetti di ricerca, molti dei quali stanno producendo fondamentali passi in avanti nello studio della malattia. Per la fibrosi cistica ancora non c’è guarigione, ma anno dopo anno la ricerca si avvicina alla cura definitiva.