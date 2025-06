L’estate romana arriva a Palermo: scopri le nuove combo di Magna Roma

Chi pensa che la cucina romana sia facile da replicare, probabilmente non ha mai provato quella vera. I piatti tipici della tradizione capitolina – dalla carbonara alla cacio e pepe, passando per gricia, amatriciana, trippa e abbacchio – nascono da una cultura popolare fatta di ingredienti poveri ma sapori potenti. Una cucina schietta, contadina, che vive di equilibrio e tecnica. È proprio da questo spirito che nasce Magna Roma, una catena di trattorie romane che ha conquistato la Sicilia e non solo.

Con sedi a Palermo, Catania, Bagheria e Cefalù, Magna Roma è il risultato di una passione tramandata di generazione in generazione e oggi trasformata in un progetto imprenditoriale ambizioso, capace di far rivivere l’atmosfera delle osterie romane anche lontano dalla capitale. L’obiettivo è esportare il calore, la convivialità e l’essenza della cucina romana attraverso un format chiaro, accogliente e altamente replicabile. I locali, caratterizzati da colori tenui e ambienti curati, propongono un’esperienza che va oltre il pasto: si entra per mangiare e si resta per sentirsi a casa, accolti da un servizio attento e da un menù che non tradisce mai la tradizione.

L’idea di aprire una trattoria romana in Sicilia nasce dalla voglia di portare al grande pubblico la vera cucina delle nonne, quella che non ha bisogno di rivisitazioni ma solo di rispetto per la materia prima e per la semplicità delle ricette. Ma è soprattutto l’esperienza proposta al cliente a fare la differenza: dai primi iconici come la carbonara (preparata solo con guanciale, uova e pecorino), ai secondi come la coda alla vaccinara, fino ai contorni tipici e ai vini selezionati, ogni elemento del menù contribuisce a creare un’identità forte e riconoscibile, difficilmente imitabile.

Scopri le combo estive di Magna Roma

Magna Roma si prepara a vivere una stagione estiva indimenticabile, all’insegna del buon gusto. Per l’occasione, il locale lancia una nuova e imperdibile promo: quattro formule pensate per offrire un menù completo, gustoso e conveniente, che include antipasto, un piatto a scelta tra primo, secondo o la tradizionale pinsa romana, bibita e coperto ad un prezzo medio di circa 20 euro.

Le quattro combo sono state ideate per accompagnare il cliente in un vero viaggio nei sapori della tradizione, attraverso piatti simbolo della cucina romana, selezionati con cura per rappresentare al meglio l’identità del locale. E da quest’estate c’è una gustosa novità: Magna Roma introduce anche un menu di pesce, pensato per soddisfare chi, soprattutto con il caldo, predilige piatti più freschi ma ugualmente ricchi di sapore. Una delle combo estive include proprio una proposta di mare, perfetta per chi vuole scoprire un lato inedito del locale senza rinunciare all’atmosfera conviviale tipica delle trattorie romane.

Il risultato è un’offerta che unisce qualità, gusto e convenienza, perfetta per chi vuole godersi una cena o un pranzo fuori anche nei mesi più caldi. A completare l’esperienza, l’ambiente familiare che da sempre distingue Magna Roma, dove il cliente è un ospite da coccolare. La promo, attiva per tutta l’estate, è un’occasione ideale per scoprire – o riscoprire – il gusto della vera cucina romana (e non solo). Basta un tavolo da Magna Roma per sentirsi già a Trastevere. E se ancora non l’hai provato, questa è decisamente la stagione giusta per farlo.

Trovi Magna Roma in diverse città della Sicilia:

PALERMO – Centro

Via Paolo Paternostro, 7, 90141 Palermo

091 325212 – 320 1729295

PALERMO – Viale Strasburgo

Viale Strasburgo, 364, 90146 Palermo

091 7283177 – 392 2151234

CATANIA

Via Martino Cilestri, 95, 95127 Catania

095 0925271 – 320 0954576

BAGHERIA

Via Giuseppe Bagnera, 23, 90011 Bagheria (PA)

338 6529370

CEFALÙ

Via Giuseppe Vazzana, 2, 90015 Cefalù (PA)

0921 442010

