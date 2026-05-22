Accademia Alta Moda Fashion Show 2026: il futuro dello stile in Sicilia

CATANIA – Ventuno creazioni originali, sei giovani designer emergenti e una passerella immersa nel verde di Villa Nunziatina. Domenica 7 giugno alle ore 18 si terrà l’Accademia Alta Moda Fashion Show 2026, evento dedicato al talento delle nuove generazioni della moda siciliana.

La manifestazione, ospitata in Contrada Sabuci a Carlentini (SR), vedrà protagonisti gli studenti più meritevoli dell’ultimo anno dell’Accademia Alta Moda, chiamati a presentare le proprie collezioni al termine del percorso formativo.

Ogni designer porterà in scena tre outfit originali, per un totale di 18 look. A questi si aggiungeranno tre creazioni realizzate in team dagli studenti del primo e secondo anno, per un complessivo di 21 abiti che raccontano il dialogo tra esperienze diverse e crescita condivisa.

Le creazioni saranno indossate da dieci modelli e modelle professionisti provenienti da tutta la Sicilia, offrendo ai giovani stilisti una concreta occasione di visibilità nel panorama della moda contemporanea.

“Accademia Alta Moda Fashion Show è il momento in cui i nostri studenti trasformano i tre anni di studio, ricerca e sacrificio in una visione concreta del proprio futuro professionale”, spiega Claudio Di Mari, fondatore dell’Accademia Alta Moda. “Crediamo profondamente nella possibilità di costruire eccellenza creativa in Sicilia, formando talenti capaci di dialogare con il panorama moda contemporaneo senza rinunciare alla propria identità culturale”.

La scenografia sarà curata da Geni Maison Events, con un allestimento immersivo che unisce natura e moda in un equilibrio estetico essenziale. Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà il bianco, scelto come simbolo di luce, identità e raffinatezza contemporanea.

A chiudere la serata sarà l’after show party curato dalla direzione artistica di Giovanni Santangelo Lacanea, con esperienza gastronomica firmata Prestipino Catering, in un contesto dedicato all’incontro tra creatività, cultura e nuove visioni del design.