“Accampati” in attesa di Vasco: fan da tutta Italia in tenda a Palermo VIDEO

Girano l'Italia seguendo il loro idolo che si esibirà nel capoluogo siciliano

PALERMO – Sono accampati, già da qualche giorno, vicino lo stadio Renzo Barbera per essere i primi a varcare i cancelli e vedere da vicino il loro idolo Vasco Rossi. Dormono in tenda e viaggiano per l’Italia, seguendo tutte le tappe del tour, spendono così le loro ferie i fedelissimi del ‘Blasco’, niente bagni, niente ristoranti, tutto senza sentire mai la fatica, perchè seguire il proprio idolo è quasi salvifico.

Vengono da tutta Italia, viaggiano in macchina e dormono in tenda. Sono “amici” di Vasco più che fan, e per loro guardarlo, seguirlo, incontrarlo e ascoltarlo e come una medicina, “risolviamo tutti i nostri problemi” racconta Rosa che vive a Bologna.

Sono un centinaio i fedelissimi di Vasco, sistemati in piccole tende posizionate lungo il marciapiede che confina con lo stadio Renzo Barbera, dove è quasi tutto pronto per ospitare i 74.000 spettatori previsti nei due eventi in programma nel capoluogo siciliano.

Vasco è già arrivato a Palermo. La città è in fermento: comunicato il piano traffico, i bar hanno fatto il pieno di bevande e viveri e l’ospedale che si trova proprio difronte lo stadio ha sospeso gli interventi.

Tutti in trepidante attesa del “Vasco Live 2023”. Due date, due ore e mezza e un mix di nuovi brani e canzoni storiche che renderanno felici i fan del Blasco.