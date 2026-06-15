Accordo Usa-Iran, Trump: venerdì la firma e la riapertura di Hormuz

Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni

ROMA – E’ prevista per venerdì in Svizzera la firma dell’accordo di pace tra Usa e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran. Sulla questione nucleare prevista un’intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump.

Donald Trump

Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l’Iran. Che però “non dovrà mai acquisire armi nucleari”, specifica il Gruppo E4.

Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Usa e Iran: il Wti perde il 4,8% a 80,80 dollari al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a 83,89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seul il 5%.

Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che a partire da stasera viene annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il viceministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell’arco di 60 giorni secondo quanto scrive Iran International.