Magma ’22 assegna il premio Debut: va a una regista kosovara

“Vera dreams of the sea” è il primo film lungo a ottenere un premio nella storia di Magma - mostra di cinema breve.

3' DI LETTURA

ACIREALE – È andato a “Vera dreams of the sea”, della regista kosovara Kaltrina Krasniqi il premio come Miglior film della sezione Magma Debut di Magma – mostra di cinema breve. Il festival di cortometraggi di Acireale, giunto quest’anno alla 21esima edizione, si è aperto per la prima volta ai film lunghi. Così Magma Debut è andato online su MyMovies, il più importante portale italiano di cinematografia, e ha coinvolto il pubblico nazionale con la sua selezione di lungometraggi di registi esordienti.

“Vera dreams of the sea”, adesso, andrà in sala. Domani, giovedì 17 novembre, sarà proiettato in apertura del Concorso internazionale di corti, il vero cuore di Magma, che come ogni anno si svolgerà – a partire dalle 20.30 – al Margherita Multisala di Acireale.

La giuria di Magma Debut è composta dal regista srilankese Sanjeewa Pushpakumara, dalla docente di Storia e critica del cinema all’università di Catania Stefania Rimini, e dal montatore Beppe Leonetti. I tre giurati, coordinati dal direttore artistico Andrea Magnani, hanno assegnato il premio a “Vera dreams of sea” con le seguenti motivazioni: «Per la capacità di coniugare in modo rigoroso trama, stile, recitazione e caratteri, consegnando allo spettatore una storia dura ma non implacabile. Per il racconto di una donna in un’età così poco raccontata dal cinema, la regista ci dona aperture simboliche e un respiro epico che rendono il film già maturo, grazie soprattutto alla pienezza performativa dell’attrice che impersona Vera e alla capacità di dosare tutti gli elementi espressivi».

“Vera dreams of the sea” è la storia di Vera, una interprete della lingua dei segni di mezz’età che conduce una vita ordinata: è la moglie di un rinomato giudice, è madre e nonna affettuosa. La sua vita tranquilla è, però, turbata dal suicidio del marito, seguito da una minacciosa e sgradita parata di uomini che rivendicano la proprietà della loro casa di famiglia.

I tre giurati hanno poi scelto di assegnare la menzione speciale a “Feathers”, del regista egiziano Omar El Zohairy, definito «il film più maturo della selezione, che ha realizzato con una qualità ineccepibile una narrazione complessa, che sorprende lo spettatore ad ogni inquadratura e che regala allo spettatore uno squarcio su una realtà mediata da tocchi di fiaba e denuncia sociale».

“Feathers” parte da un momento assurdo: un trucco di magia va storto e trasforma un padre di famiglia in un pollo. A questo punto, però, l’attenzione si sposta sulla madre, costretta adesso a mettersi in gioco per prendersi cura, in tutti i sensi, delle persone che ama.

«Magma da più di vent’anni insegue il talento e la possibilità di poterlo divulgare attraverso il pubblico. Ci sembrava naturale offrire, a un certo punto, qualcosa di diverso rispetto ai cortometraggi», spiega Andrea Magnani, regista, già presidente della giuria del Concorso internazionale di Magma – mostra di cinema breve 2021, e adesso direttore artistico di Magma Debut. «Abbiamo scelto di focalizzarci sulle migliori opere prime internazionali – prosegue Magnani – La Sicilia, del resto, è da sempre crocevia di popoli e di scambi: attraverso il linguaggio più internazionale che ci sia, le immagini, si può arrivare a comprendere di più del mondo che ci circonda, cinque centimetri alla volta».

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission.