Addiopizzo: “Le carceri scoraggiano le denunce contro il racket”

L'associazione difende De Lucia e critica Nordio: "Servono risposte chiare"

PALERMO – “Come funzionano le carceri? E, alla luce di ciò che emerge, come fate a chiederci di collaborare?”. Sono alcune delle domande che, secondo l’associazione antiracket Addiopizzo, vengono poste da commercianti e imprenditori che hanno deciso di opporsi al racket delle estorsioni.

L’associazione interviene dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio seguite all’allarme lanciato dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia sullo stato delle carceri italiane e sul rischio di un controllo ancora esercitato dalla criminalità organizzata all’interno degli istituti penitenziari.

“Più in generale – spiega Addiopizzo – queste sono le domande di decine di commercianti e imprenditori che nel mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo di Palermo sono stati oggetto di una pesante e gravissima recrudescenza estorsiva e intimidatoria, senza precedenti negli ultimi venti anni nella storia di Palermo, e che risulterebbe essere stata pianificata anche da chi è detenuto nel circuito dell’alta sicurezza”.

Secondo l’associazione, di fronte a un quadro definito “grave e preoccupante”, sarebbero stati necessari “chiarimenti pubblici, politici e istituzionali” da parte del ministro della Giustizia. “Le uniche considerazioni che vengono fatte – afferma Addiopizzo – sono di attacco sconsiderato nei confronti di chi, come il procuratore di Palermo, ha doverosamente posto una domanda che va evidentemente oltre le ultime vicende”.

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L’associazione sottolinea le difficoltà nel coinvolgere nuove vittime del racket in percorsi di denuncia e collaborazione. “Abbiamo serie difficoltà a convincere commercianti e imprenditori in percorsi di collaborazione e di opposizione ai condizionamenti mafiosi se nel frattempo emergono falle così gravi nella gestione di alcune strutture detentive del nostro Paese”.

Per Addiopizzo, inoltre, la lotta alla criminalità organizzata passa anche dal tema della rieducazione dei detenuti previsto dalla Costituzione. “Non riusciremo a sradicare fenomeni di illegalità diffusa e di matrice estorsiva se non si affronterà seriamente questo tema”, conclude l’associazione, chiedendo «risposte e interventi chiari» al ministro della Giustizia e al Parlamento.