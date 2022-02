Adr Nuoto Catania-Roma Nuoto 12-8: ottima prestazione dei rossazzurri

"Non posso che essere soddisfatto della gara di oggi, i ragazzi hanno anche portato a termine una prestazione di livello"

CATANIA – L’Adr Nuoto Catania ha battuto la Roma Nuoto questo pomeriggio alla Scuderi, aggiudicandosi cosi il primo match del round retrocessione che prevede sei gare in tutto.

Tre punti fondamentali che danno morale alla squadra guidata da Giuseppe Dato, che punta al mantenimento della categoria evitando i play out.

Il primo tempo si apre con la rete di Privitera 1-0, seguita da quella di Eskert (2-0), gli avversari rispondono con Boezi (2-1), ma i padroni di casa chiudono il primo tempo in netto vantaggio grazie alle reti di Tringali e La Rosa 4-1.

Nella seconda frazione trova subito la rete la Roma Nuoto con Spione 4-2, Ferlito sigla la rete del 5-2 per i padroni di casa, gli avversari accorciano le distanze con Boezi, ma l’Adr Nuoto Catania continua ad imporsi e ad andare a segno prima con Generini (6-3) e poi con Russo (7-3).

A 20 secondi dal termine della seconda frazione di gioco trova la rete Tringali, 8-3.

La penultima frazione di gioco si apre con la conclusione degli ospiti con De Robertis (8-4), rispondono i rossazzurri con la rete del capitano Giorgio Torrisi (9-4), segue una rete per parte prima la Roma Nuoto con Tartaro (9-5) e chiude la penultima frazione il gol di Ferlito per gli etnei, 10-5.

All’inizio dell’ultima frazione di gioco gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con Ballarini e Francesco Faraglia 10-7. Mettono il sigillo alla vittoria le reti di Giorgio Torrisi e Eugenio Russo (12-7) a tre minuti dal termine del match. Chiude la gara la rete della Roma Nuoto con De Robertis, 12-8 il risultato al termine del match.

“Non posso che essere soddisfatto della gara di oggi, i ragazzi hanno anche portato a termine una prestazione di livello, quindi sono più che contento” – ha affermato il tecnico dell’Adr Nuoto Catania Giuseppe Dato – “Prima dell’inizio del match ho detto ai ragazzi che oggi sarebbe cominciato un piccolo ciclo in cui saremmo stati artefici del nostro destino, ci sono scontri diretti e il gap che ci allontana dalle altre è assolutamente colmabile e i play out possono essere evitati. Poi ci tengo a ringraziare la nostra psicologa Gabriella Campagna, che in questa stagione mi sta dando una grande mano, lavorando a stretto contatto con i ragazzi, è grazie a lei e alla sua attività che i ragazzi non hanno mai perso le motivazioni e sono riusciti a smaltire nel modo giusto le delusioni e le sconfitte, trovando la forza per reagire”.

Queste le parole del presidente dell’Adr Nuoto Catania Mario Torrisi al termine del match: “Sabato scorso, nonostante la sconfitta, avevo detto di essere fiducioso perché la squadra era viva e aveva dimostrato di valere di più dei punti che aveva in classifica. Ecco questo è il punto di inversione del trend che si era innestato, noi adesso dobbiamo puntare a vincere sei partite su sei, e sperare di ottenere la salvezza senza passare dai play out”.

“E’ stata una partita incredibile sotto tutti i punti di vista, perfetta in difesa e in attacco” – ha dichiarato il portiere dell’Adr Nuoto Catania Enrico Caruso – “Da qui per noi inizia un nuovo ciclo. Quando si tocca il fondo, si può rinascere e ripartire, ricostruendo il nostro gioco. Lotteremo per raggiungere il nostro obiettivo, cioè mantenere la categoria. Noi siamo pronti per dimostrare il nostro valore”.

Sabato prossimo alle ore 15.00 alla Scuderi ADR Nuoto Catania – Waterpolo Metanopoli.

ADR NUOTO CATANIA-ROMA NUOTO 12-8

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini 1, N. Eskert 1, G. La Rosa 1, A. Tringali 2, B. Banicevic 1, G. Torrisi 2, M. Ferlito 1, R. Torrisi, A. Privitera 1, E. Russo 2, S. Catania, T. Baggi-necchi. All. Dato

ROMA NUOTO: F. De Michelis, M. Ciotti, J. Di Santo, F. Faraglia 1, P. Faraglia, A. Tartaro 1, M. De Robertis 2, Ballarini 1, S. Boezi 2, S. Calic, M. Spione 1, J. Graglia, M. Maizzani. All. Tafuro

Arbitri: Lo dico e Schiavo

Note

Parziali: 4-1 4-2 2-2 2-3 Uscito per limite di falli Tartaro (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: ADR Nuoto Catania 5/10; Roma Nuoto 1/7. Spettatori 100 circa.