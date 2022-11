Agenzia Entrate-Riscossione, attiva anche in Sicilia la rateizzazione informatica

Estesi anche nell'Isola i servizi fin ora non concessi ai siciliani

1' DI LETTURA

C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine anche i Siciliani ce l’hanno fatta.

Per rateizzare le cartelle di pagamento non dovranno più accedere con faticoso appuntamento presso gli Uffici delle varie sedi provinciali ed in tempi non certo brevi, ma possono farlo da casa, con il loro computer.

Concluse, infatti, tutte le operazioni necessarie per allineare il sistema informatico di Riscossione Sicilia spa a quello nazionale, sono stati estesi, anche nella nostra Isola tutti i servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, compresa la rateizzazione.

Anche I contribuenti siciliani, pertanto, potranno subito utilizzare tutte le funzionalità del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche per chiedere autonomamente, evidentemente accedendo nell’area riservata, servizi come la rateizzazione delle cartelle o la sospensione legale della riscossione, senza più bisogno di ricorrere alla e-mail, come è avvenuto finora, ma utilizzando il proprio PC, il proprio tablet o lo smartphone.

Evidentemente sono necessarie le credenziali, Spid, Cie o Cns, e, con il servizio “Rateizza adesso” è ora possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle per importi fino a 120 mila euro e accedere a un piano ordinario di pagamento in un massimo di 72 rate.

Con il servizio “Sospendi la riscossione” si può procedere, sempre on line, alla richiesta di sospensione legale della riscossione nei casi previsti dalla legge.

Esistevano già, e continuano ad esistere, altre servizi, come quelli che permettono di verificare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi e visualizzare e stampare le copie dei bollettini per il pagamento delle rateizzazioni.

E’ attivo pure il servizio “Se mi scordo”, tramite sms o e-mail (comunicati dal contribuente), che allerta il cittadino delle scadenze di cartelle, avvisi o definizioni agevolate.