Agricoltori, tagliata l’Irpef fino a 10mila euro: dimezzata fino a 15mila

Soddisfatta la premier Meloni, la Lega rivendica il risultato

ROMA – La maggioranza, dopo una lunga rincorsa tra Fratelli d’Italia e Lega, trova l’intesa sul taglio dell’Irpef per gli agricoltori: salta l’imposta per i redditi fino a 10mila euro e viene dimezzata per quelli da 10mila a 15mila. Esulta il Carroccio, che rivendica il risultato.

Soddisfatta la premier Meloni che agli agricoltori dà appuntamento alle Europee: ‘Contiamo di fare la differenza contro quella che dicevano essere la transizione ecologica e invece era transizione ideologica’. Sul fronte degli agricoltori, soddisfatto il gruppo di Riscatto agricolo che si dice pronto a smobilitare la protesta.