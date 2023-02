Agrigento, Savarino: “Molto partecipata la convention di FdI” FOTO

L'evento “Al lavoro per la Sicilia” si è tenuto al Dioscuri bay palace

“Ieri Agrigento ha ospitato un importante appuntamento politico di fratelli d’Italia, da me fortemente voluto con l’autorevole presenza dei vertici di FdI per mettere il nostro territorio al centro della programmazione politica locale e nazionale.” Queste le parole dell’on. Savarino a margine dell’incontro “Al lavoro per la Sicilia” organizzato da FdI presso il Dioscuri bay palace.

“Il grande entusiasmo di una sala stracolma di amministratori locali, consiglieri, sindaci, dirigenti di partito, attivisti e semplici simpatizzanti che hanno partecipato a questa assemblea non elettorale è certamente un motivo di orgoglio e mostra tutta la centralità di Fratelli d’Italia sulla scena politica, ma è anche uno sprone a fare sempre di più per la nostra provincia di Agrigento”, prosegue Savarino.

“Ringrazio tutti gli intervenuti l’on. Carolina Varchi, l’euro deputato Giuseppe Milazzo e in particolare l’on. Gianpiero Cannella, coordinatore regionale e l’on. Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione politica del partito nazionale. La presenza di Giovanni è un significativo segnale di vicinanza del partito nazionale e di ascolto del territorio di cui abbiamo fatto tesoro, proponendo le nostre idee per lo sviluppo del territorio e del partito nella nostra provincia. Il meeting di ieri è stato un momento di slancio programmatico da cui proseguiremo tutti insieme con passione, riconoscimento del merito e partecipazione.”