Sammartino: "Accompagniamo le imprese verso nuove opportunità internazionali"

PALERMO – La Sicilia punta ai mercati dei Balcani attraverso le sue eccellenze agroalimentari. Dal 6 al 9 luglio 2026 la Bosnia-Erzegovina ha ospitato “Sicilia a Sarajevo 2026 – Diplomazia del gusto e filiere agroalimentari”, iniziativa promossa dall’Ambasciata d’Italia a Sarajevo in collaborazione con la Regione Siciliana nell’ambito dell’XI edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”.

La manifestazione ha rappresentato una vetrina internazionale per le produzioni made in Sicily, con la partecipazione di oltre 20 aziende dell’Isola e una delegazione dell’assessorato regionale dell’Agricoltura presente alle attività di promozione e confronto.

“Questa missione è stata un’importante occasione per accompagnare le imprese siciliane verso nuovi mercati e rafforzare la presenza internazionale delle nostre produzioni agroalimentari”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

Secondo l’esponente del governo regionale, la Bosnia-Erzegovina rappresenta un punto strategico per l’espansione commerciale delle aziende siciliane nell’area balcanica: “È un mercato in crescita che offre interessanti prospettive di sviluppo per le imprese della nostra regione”.

A guidare la delegazione siciliana è stato Ignazio Mannino per conto dell’assessorato all’Agricoltura. “Abbiamo portato le eccellenze siciliane del settore vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e i prodotti trasformati della pesca e dell’acquacoltura – ha spiegato – perché i mercati di quest’area riconoscono il valore e la qualità delle nostre produzioni”.

L’iniziativa ha visto la collaborazione delle istituzioni bosniache e dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo, rappresentata dalla dottoressa Castellani, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e culturali e promuovere l’identità produttiva siciliana all’estero.