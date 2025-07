Al Circolo del tennis Palermo un torneo in memoria di Paolo Borsellino

L’iniziativa patrocinata dall’Associazione nazionale funzionari di polizia

PALERMO – Un torneo al Circolo del tennis Palermo in memoria di Paolo Borsellino. Presso il circolo di viale del Fante si è concluso ieri il torneo di tennis che ha visto la partecipazione di magistrati del capoluogo siciliano e appartenenti alle forze di polizia, organizzato in memoria del giudice ucciso il 19 luglio del 1992 nella strage di via D’Amelio. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Associazione nazionale funzionari di polizia.

“L’evento – spiega Enzo Letizia, segretario dell’Anfp – presenta un’occasione significativa per onorare la memoria di Paolo Borsellino, testimone incrollabile di giustizia e legalità, e per riaffermare il valore della memoria viva, che si nutre anche di gesti semplici ma simbolicamente forti come lo sport e l’incontro tra istituzioni. Riteniamo fondamentale – sottolinea – promuovere relazioni autentiche tra le donne e gli uomini della magistratura e delle forze di polizia anche al di fuori del contesto professionale. Le relazioni interpersonali, infatti, costituiscono un valore aggiunto per quella che definiamo ‘la squadra Stato’, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine comune e organizzato. Insieme si va lontano, insieme si arriva alla verità”.