Al Gruppo Arena il premio Migliore Banco d’Italia con selezione di Salumi

Il Gruppo Arena, leader della distribuzione organizzata in Sicilia, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Migliore Banco d’Italia con selezione di Salumi”, ottenendo la più alta valutazione dell’eccellenza Italiana: “i 5 spilli”, da Guida Salumi d’Italia 2023.

Un ulteriore successo per il Gruppo siciliano che, da anni, si distingue nel settore per l’alta qualità dei prodotti, la ricerca, l’innovazione, la profondità dell’assortimento e l’eccellenza dei servizi.

A ritirare questo speciale riconoscimento, Lunedì 14 novembre nel prestigioso Teatro Verdi di Busseto (Parma), Luca Brancato – Direttore Acquisti Freschi Gruppo Arena e Salvatore Nicolaci – Tecnico Sa.Fo. Gruppo Arena che ottiene, inoltre, il prestigioso riconoscimento “Maestro di Lama” con “i 5 spilli”.

“Ringrazio Guida Salumi d’Italia – dichiara Brancato – per aver preso a riferimento il Gruppo Arena e avergli conferito questo prestigioso riconoscimento. Il risultato del nostro progetto è la sintesi di anni di ricerca volti alla distintività e alla qualità e sono il frutto di una condivisione interfunzionale che coniuga le alte capacità professionali alle disponibilità strutturali e finanziarie che l’Azienda ha messo a disposizione. Tutto ciò ha permesso di interpretare al meglio quanto realizzato ritenendo il nostro progetto un contenitore in continua evoluzione.“

Un successo strepitoso per il Gruppo Arena, selezionato come unica azienda appartenente al mondo della grande distribuzione e premiata come migliore Banco di Salumeria d’Italia da Sabatino Sorrentino, storico curatore di “Guida Salumi d’Italia”:

“L’attenzione e la valorizzazione dei prodotti del territorio a cui si aggiungono altre eccellenze italiane e internazionali, garantiscono un’offerta profonda e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. L’ampia selezione di salumi a denominazione, peculiarità siciliane e prodotti di nicchia accessibili al grande pubblico, sancisce il successo dei supermercati ad insegna Decò, firmati dal Gruppo Arena.”



Guida Salumi d’Italia 2023 è un progetto pionieristico capace di catalogare e raccontare un comparto alimentare unico al mondo per varietà, qualità e tipicità.

La vera novità di quest’ultima edizione è stata la ricerca effettuata nel mondo della GDO nazionale per comprendere quali siano i migliori salumi selezionati al banco e in vaschetta e i prodotti premium.

All’interno della Guida, già disponibile in tutte le librerie di Italia, sono 46 le eccellenze premiate con i Cinque Spilli, minuziosamente descritte con schede tecniche e qualitative.

Questo autorevole riconoscimento si unisce alle attività già intraprese all’interno della piattaforma “Academy Gruppo Arena” che prevede, per le figure aziendali, corsi di formazione continua ad alta specializzazione, per mantenere elevati gli standard qualitativi e professionali del Gruppo.