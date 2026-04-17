 Al Katané apre YOUNGO: dal 22 aprile a Catania il nuovo hub del divertimento esperenziale

Un nuovo spazio per incontrarsi, giocare e condividere esperienze. Arriva a Catania Cube by YOUNGO, il Family Entertainment Center di nuova generazione che sarà inaugurato martedì 22 aprile alle ore 18 presso il Centro Commerciale Katané (Via Salvatore Quasimodo 1, Gravina di Catania).

Un progetto che punta a ridefinire il tempo libero, trasformando il divertimento in esperienza e relazione. Con i suoi 1.900 metri quadrati, YOUNGO si rivolge a bambini, ragazzi, giovani e famiglie con un’offerta articolata e contemporanea: spazi dedicati ai più piccoli, aree per feste e momenti di socialità, servizi pensati per una fruizione sicura e inclusiva.

Il cuore dell’esperienza è il Cube Challenges, format internazionale già affermato in diversi Paesi che debutta ora a Catania, come seconda sede italiana dopo Roma. Ventiquattro stanze tematiche, sfide che uniscono abilità fisiche, logica e intuizione, e un elemento chiave: la collaborazione. Non un semplice gioco, ma un’esperienza immersiva che mette al centro il lavoro di squadra.

In occasione dell’apertura, il pubblico potrà accedere agli spazi e sperimentare gratuitamente alcune attrazioni, entrando direttamente nel vivo di un format che unisce intrattenimento e coinvolgimento. Il progetto guarda già oltre: nei prossimi mesi è prevista l’apertura di una terza area sportiva di oltre 2.000 metri quadrati con campi di padel e pickleball, ampliando ulteriormente l’offerta e rafforzando il ruolo di YOUNGO come luogo di aggregazione.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del territorio e aderisce al programma SAFEPLAY – Sale Giochi Eticamente Protette, promosso dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, con un impegno concreto su sicurezza, formazione e tutela dei minori.

Con YOUNGO, il tempo libero cambia forma: da consumo individuale a esperienza condivisa.

YOUNGO: il nuovo modo di vivere il tempo libero.