 Giuseppe Fidanzati, mafia e alleanze in Lombardia: chiesti 20 anni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

‘Alleanza mafie’, chiesti 570 anni di carcere: imputato il boss ‘Ninni Fidanzati’

Rito abbreviato, requisitoria nell'aula bunker di Milano
il processo
di
1 min di lettura

MILANO – La Dda di Milano ha chiesto 75 condanne, tra cui 20 anni per Filippo Crea e per Giuseppe Fidanzati, per un totale di circa 570 anni di reclusione, nel maxi processo con rito abbreviato per 78 imputati (tre richieste di assoluzione) con al centro una presunta “alleanza” tra affiliati di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia per fare “affari”, ossia sul cosiddetto “sistema mafioso lombardo”.

Giuseppe Fidanzati e il processo

Le richieste sono state formulate nel pomeriggio dal procuratore Marcello Viola e dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane al termine di due lunghe udienze di requisitoria nell’aula bunker a porte chiuse. A Milano c’è un “contesto mafioso” simile a quello calabrese, “né più né meno della Calabria”, avevano detto i pm all’inizio dei loro interventi due giorni fa, davanti al gup Emanuele Mancini.

Il maxi procedimento ‘Hydra’, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, è a carico in totale di 146 persone, ma le altre posizioni sono in udienza preliminare (rito ordinario), poco meno di una sessantina, e altre ancora puntano ai patteggiamenti.
Al procuratore Marcello Viola e alla pm Cerreti, tra l’altro, nei mesi scorsi era anche stata rafforzata la scorta per minacce ricevute legate a queste indagini. Indagini passate pure per una decisione del gip che bocciò gran parte degli arresti, poi però confermati da Riesame e Cassazione. Altre udienze del procedimento sono state già fissate per il 17 e il 28 novembre.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI