Amministrative, la corsa al voto nei salotti dell’Etna: gli equilibri

Vecchie e nuove sfide. E qualche sorpresa.

CATANIA – Sarà l’ultima tornata amministrativa prima delle Regionali. In zona Etna Sud la politica fa una sorta di giro di riscaldamento, una sgambata per meglio oliare i meccanismi. Una funzione che, nonostante al voto ci siano tre comuni col maggioritario, resta intatta. Aci Bonaccorsi, Nicolosi e Sant’Agata li Battiati. Comuni considerati ricchi o comunque frequentati dalla Catania bene. Insomma, un voto che pesa da sempre negli equilibri metropolitani e appassiona gli addetti ai lavori. Se la metafora ciclistica può servire, la Milano-Sanremo sta al Giro d’Italia come questa tornata sta alla competizione per il prossimo presidente della Regione.

Il salotto buono

Gli equilibri in campo, tuttavia, non rispecchiano totalmente gli equilibri destra/sinistra. A Battiati, il sindaco Marco Rubino, che nella vita fa l’imprenditore, ha governato con una coalizione bipartisan in nome dello sviluppo del territorio. Un campo largo civico si riproporrà, con molta probabilità, anche stavolta. Non è stato individuato, tuttavia, il competitor ufficiale. Nel sistema maggioritario, non si va quasi mai al voto da soli. Non fosse altro che il candidato sindaco che raggiunge almeno il 20% dei voti ha diritto di entrare in consiglio comunale a capo di una pattuglia di opposizione. Intanto, però, a camminar per Battiati la campagna elettorale non sembra ancora nel vivo.

Aci Bonaccorsi. La “Svizzera dell’Etna”. Una definizione che regge nel tempo e, dopo cinque anni, la sfida si ripete. Il sindaco uscente Vito Di Mauro, medico, punta alla riconferma trovandosi contro Salvatore Tomarchio, imprenditore. Nel 2017, il distacco fu di una cinquantina di voti. Classe 1949, il primo. Classe 1992, il secondo. Si tratta di un vero e proprio scontro generazionale che vale quanto una finale da disputare con la formula andata/ritorno.

Nicolosi. “Porta dell’Etna”. Angelo Pulvirenti, chirurgo, punto al bis giocandosela con Nino Borzì, che cinque anni ha dovuto lasciare la fascia tricolore a seguito della legge che non ammette il terzo mandato. Allora la sua area di riferimenti (di fatto il centrosinistra) si è spaccata su due candidature, quella di Marisa Mazzaglia (ex presidente del Parco dell’Etna) e quella Antonio Rizzo (già consigliere provinciale). Pulvirenti ne approfittò. Ma le divisioni non mancano neanche oggi. La sezione locale del Pd, per intenderci, è divisa tra i due candidati. I radar, intanto, intercettano anche l’ipotesi di una terza proposta in campo.

Verso il mare

Ad Aci Catena, andando verso il mare, l’uscente Nello Oliveri, fondatore di Diventerà Bellissima, movimento del presidente della Regione Nello Musumeci, ha ufficializzato già da settimane la candidatura. Ufficiale anche quella di Giovanni Grasso, che ha già affisso i manifesti. Sta valutando la discesa in campo anche Giuseppe Aleo. Mentre il cantiere di Margherita Ferro, consigliera regionale di parità ed ex assessora alla Provincia, è in piena fase avanzamento lavori. Tant’è che il circolo del Pd potrebbe ufficializzarne l’appoggio.

Etna Nord

Sorpresa. Sul versante opposto del Vulcano, a Linguaglossa, Salvatore Puglisi è pronto a rinunciare alla ricandidatura, nonostante abbia risanato le casse comunali. Raccoglie il testimone della maggioranza, Salvatore Malfitana (in passato presidente del consiglio comunale). Di fronte avrà Salvatore Raiti, già parlamentare Ars per Italia dei Valori e deputato nazionale del Pd. Nella vicina Randazzo si sfideranno Nino Grillo e Francesco Sgroi, il sindaco che il mese scorso ha presentato le dimissioni dopo aver perso la maggioranza in consiglio comunale.