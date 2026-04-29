La replica: "Accuse personali e prive di legittimità"

CATANIA – Ennesima tappa dello scontro a distanza tra l’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, e la segreteria regionale del Partito Democratico. L’occasione arriva con il voto per le amministrative, dove in alcuni comuni siciliani i dem saranno in coalizione con il centrodestra. “Una scelta grave e difficilmente giustificabile – afferma il fondatore del Pd, nonché leader della corrente liberal – che rischia di compromettere la credibilità del partito agli occhi di elettori e militanti”.

Bianco contesta la linea del Pd siciliano

“Si tratta – continua Bianco – di un’operazione che appare in aperto contrasto con i valori, la storia e l’identità politica del Partito democratico, generando confusione e disorientamento in un momento in cui sarebbe invece necessaria chiarezza di linea e coerenza programmatica”.

“Una decisione – insiste – che dà l’impressione di rispondere più a logiche di opportunità elettorali che a una visione seria e condivisa per il futuro dei territori. Un partito che ambisce a rappresentare un’alternativa credibile – sottolinea Bianco – non può permettersi ambiguità di questo tipo. È indispensabile un chiarimento immediato e trasparente, sia a livello regionale che nazionale”.

Dura la reazione della segreteria catanese del Pd

Dichiarazioni “strumentali e prive di legittimità”, è dura la replica del segretario dem catanese. Giuseppe Pappalardo contesta, infatti, la recenti uscite pubbliche dell’ex inquilino di Palazzo degli elefanti. “Non accettiamo – ha detto – lezioni da chi, poche settimane fa, ha scelto di manifestare a Messina accanto al ministro della Lega Matteo Salvini e, soprattutto, da chi non rinnova la propria tessera da anni”.

Per Pappalardo, “è opportuno ricordare che, durante la sua ultima candidatura a sindaco, Bianco ha lasciato il Partito democratico in condizioni critiche, privo di gruppo consiliare e persino senza la presenza del simbolo. Una stagione politica – dichiara – che ha portato il partito ai minimi termini e dalla quale, con fatica e responsabilità, siamo ripartiti”.

“Nei principali comuni il Pd è unito”

“Gli attacchi rivolti al Pd, regionale e catanese, sono esclusivamente personali e non trovano alcun riscontro”, continua il segretario provinciale. “La ricostruzione offerta da Bianco appare falsa e tendenziosa perché nei principali comuni chiamati al voto – conclude Papalardo – il centrosinistra si presenta unito grazie al lavoro portato avanti dal segretario regionale Anthony Barbagallo insieme alle tante realtà territoriali”.