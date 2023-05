Amministrative: secondo incontro di Cna Catania con i candidati a sindaco «Andare oltre la furbizia»

Da sx: Giuffrida, Zappalà, Drago, Lipera, Franceschini, Milazzo

Si è tenuto il secondo degli incontri aperti al pubblico fra la Cna di Catania e i candidati a sindaco del capoluogo etneo. Il presidente, Floriana Franceschini, e il segretario, Andrea Milazzo, si sono confrontati con i “civici” Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera e Lanfranco Zappalà.

Come già una settimana prima con Maurizio Caserta, Gabriele Savoca ed Enrico Trantino, i rappresentanti degli artigiani hanno parlato diffusamente delle proprie proposte per affrontare temi centrali per il futuro di Catania.

«Nei giorni in cui si commemora la tragica scomparsa per mano mafiosa di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta», hanno dichiarato Franceschini e Milazzo, «non possiamo non evidenziare come la reale urgenza di Catania sia innanzitutto un cambio radicale di paradigma nella mentalità dei cittadini, quantomeno di quella parte di città che sistematicamente infrange ogni regola, incurante delle conseguenze collettive e personali dei propri comportamenti. Comportamenti che non pochi catanesi si compiacciono di definire “furbi”, quando semplicemente sono criminali. Ecco, come anche evidenziato da alcuni dei candidati, la priorità vera di Catania è andare definitivamente oltre la furbizia, “crescere” come comunità. Il che, va da sé, si accompagna all’esigenza assoluta di regole. Regole che, per quel che riguarda la pubblica amministrazione, devono tradursi in regolamenti certi per ogni imprenditore, artigiano “solista” o grosso commerciante che sia. Regole da rispettare e regolamenti precisi: già basterebbe questo piccolo-grande sforzo come base per la possibile rinascita di Catania».