Apple Day da Todis: arrivano gli iPhone ricondizionati a prezzi imperdibili

Nel panorama della grande distribuzione, Todis si è affermato negli anni come uno dei marchi più amati dai consumatori grazie alla sua capacità di coniugare convenienza e qualità in ogni reparto.

A Palermo, il punto vendita di via del Capricorno 9 è diventato negli anni una tappa fissa per molte famiglie della zona. Ampio, ben organizzato e costantemente aggiornato con promozioni dedicate, questo supermercato sa distinguersi per la sua capacità di innovare, offrendo non solo un’esperienza d’acquisto pratica e veloce, ma anche occasioni uniche pensate per sorprendere la clientela.

Ed è proprio in quest’ottica che nasce una grande novità: sabato 21 giugno 2025, in occasione dell’Apple Day, il supermercato Todis di via del Capricorno metterà in vendita iPhone ricondizionati a prezzi stracciati. Una promozione esclusiva, mai vista prima, che unisce tecnologia e risparmio in un mix davvero imperdibile.

Apple day: cosa sono e perché conviene acquistare gli Iphone ricondizionati

Ma cosa si intende esattamente per iPhone ricondizionato? Spesso, quando si sente parlare di dispositivi “ricondizionati”, si tende a pensare a prodotti usati e mal funzionanti. In realtà, si tratta di dispositivi che sono stati restituiti dal primo acquirente, controllati in tutte le loro componenti, rigenerati da tecnici specializzati, testati e rimessi in commercio come nuovi, con tutte le funzionalità perfettamente operative. Molti di questi smartphone sono praticamente indistinguibili da quelli nuovi, sia per aspetto estetico che per prestazioni tecniche.

In occasione dell’Apple Day, Todis via del Capricorno proporrà una selezione limitatissima di questi smartphone rigenerati, offrendoli a prezzi assolutamente competitivi e accessibili. Solo pochi pezzi disponibili, quindi sarà fondamentale muoversi per tempo e approfittare dell’offerta finché sarà attiva. L’iniziativa è valida esclusivamente presso il punto vendita di via del Capricorno a Palermo, sabato 21 giugno fino a esaurimento scorte.

Oltre a questa straordinaria promo, il supermercato Todis di via del Capricorno, 9 – Palermo continua ogni giorno a offrire una vasta scelta di prodotti alimentari e non, con offerte settimanali su frutta e verdura, carne, salumi, surgelati, bevande, prodotti per la casa e molto altro. Il tutto con l’obiettivo di mantenere un equilibrio costante tra qualità e risparmio, restando sempre vicino alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti.

? Indirizzo: via del Capricorno, 9 – Palermo

? Telefono: 091 891 7768

? Orari di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 8:30 alle 20:00, orario continuato

Segui la pagina Facebook ufficiale del supermercato per restare sempre aggiornato su volantini, offerte settimanali e promozioni speciali come quella dell’Apple Day. Troverai contenuti aggiornati, consigli utili e promemoria per non perdere le occasioni più vantaggiose.