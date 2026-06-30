Approvato ddl ‘Stralcio’ per produzione energetica e attività produttive

Si accende il dibattito sulle variazioni di Bilancio che potrebbero essere discusse a settembre

PALERMO – Nel corso della seduta di oggi dell’Assemblea regionale siciliana è stato approvato l’articolato del ddl “stralcio III” in materia di produzione energetica e attività produttive.

L’Aula ha quindi inviato alle commissioni di merito alcuni emendamenti aggiuntivi al testo, per il parere necessario.

In commissione Bilancio andranno gli emendamenti, presentati dal governo, che riguardano tra l’altro la deroga al blocco delle assunzioni a Seus, Sas, Sicilia digitale, Ast, Irca e Maas e l’assegnazione di fondi per Siciliacque. Il ddl tornerà in aula martedì.

“Se le variazioni di bilancio slitteranno a settembre, dovremo aprire un ragionamento ulteriore sugli emendamenti aggiuntivi presentati in aula a questo testo” ha commentato il presidente della commissione Affari istituzionali Ignazio Abbate.

“Penso innanzitutto alla necessità di aderire alla rottamazione nazionale sulle tasse automobilistiche – ha aggiunto – ne parleremo alla conferenza dei capigruppo di martedì prossimo alla presenza del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno”.

Catanzaro (Pd): “Ars impantanata nei giochi di potere del centrodestra”

“L’Ars continua ad essere impantanata tra ricatti politici e veti incrociati tutti interni al centrodestra, mentre il presidente Schifani un giorno dice di lavorare alle variazioni di bilancio, il giorno dopo fa sapere di voler rinviare tutto a settembre. In questo modo tiene in ostaggio i siciliani, in un gioco di potere che serve solo a lui”. Lo dichiara Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

Sul una norma del ddl Stralcio venuto fuori dai lavori della commissione Attività produttive è intervenuto anche il dem Dipasquale che, con un suo intervento, ha impedito l’approvazione di una norma che avrebbe consentito il cambio di destinazione d’uso dei capannoni adibiti ad attività produttive, costruiti con contributi pubblici, in edilizia civile.

La seduta di domani è convocata alle 15, si discuterà di interrogazioni e interpellanze della rubrica Infrastrutture e mobilità.