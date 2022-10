Armato di pistola minaccia farmacista e porta via l’incasso: indagini in corso

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per cercare di risalire ai malviventi

PALERMO – Una rapina è stata messa a segno in via Pitrè alla farmacia Margiotta, che si trova all’angolo con via Pindemonte a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, tre uomini, uno di questi armato di pistola, sono entrati e si sono diretti verso il bancone. Da lì l’uomo ha minacciato il farmacista e lo ha costretto a consegnargli i contanti custoditi in cassa. Una volta preso il malloppo, i tre sono fuggiti a piedi in direzione di via dei Cipressi dove, forse, c’era un complice che li attendeva a bordo di un’auto.

Dopo l’allarme lanciato dal farmacista sono intervenuti gli investigatori dell’ufficio prevenzione generale e della squadra mobile che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini di alcune telecamere.

Resta da quantificare il bottino che era custodito in cassa.