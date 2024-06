Aromi, leggende e vita di Sicilia: il mix perfetto per la nuova drink list firmata Polara. Video

La bella stagione ormai alle porte quest’anno arriva con una novità in più: la nuova drink list firmata Polara, ispirata agli aromi e alle leggende di Sicilia.

La proposta cocktail nasce dalla collaborazione tra la storica azienda siciliana di bibite e la bartender siciliana Chiara Mascellaro (campionessa mondiale di mixology) con l’intento di esaltare la ricchezza botanica dell’isola attraverso ricette originali e rivisitazioni di grandi classici della mixology, al femminile, in perfetto abbinamento con Polara ’53, la nuova fresca linea di toniche e soda.

In anteprima, in collaborazione con LiveSicilia, settimana dopo settimana scopriremo la drink list ideata da Chiara per omaggiare le donne e la nostra Isola.

Iniziamo da “Aretusa”. Il Gin Tonic si scopre orgogliosamente siciliano grazie alla nuova “Indian Tonic Polara ‘53”: gusto pulito e secco, ridotto quantitativo di zucchero, bolla piena e persistente e, soprattutto, naturalità degli aromi. Il limone, il ginepro, l’arancia tarocco e l’arancia amara sono i sentori del cocktail dedicato al mito della ninfa Aretusa.

Citata anche da Omero e Ovidio, Aretusa, pupilla di Artemide, era nota in tutta la Grecia per la sua bellezza: una bellezza tale da far innamorare al primo sguardo Alfeo, figlio del dio Oceano, che la scorse nuda mentre faceva un bagno.

Fu Artemide a salvare Aretusa dalle avances non richieste: la avvolse in una nuvola e, condotta in Sicilia, sull’isola di Ortigia, la trasformò in sorgente d’acqua dolce. Alfeo non volle perdere le speranze: chiese aiuto al padre Oceano che lo mutò in fiume e, aperte le acque dello Ionio, gli consentì di ricongiungersi con l’amata fonte.

Leggenda vuole che, colpita da tanto ardore, Aretusa cedette infine all’amore di Alfeo e in loro onore Artemide scavò una caverna sotto la fonte, in cui per l’eternità scorrono le acque di entrambi.

Eccovi la ricetta per un cocktail limpido e generoso, fonte di pura freschezza: riempite coi cubetti di ghiaccio un bicchiere da cocktail, quindi aggiungete 50 ml del Gin che preferite. Completate, fino al riempimento del bicchiere, con il top di “Indian Tonic Polara ‘53”.