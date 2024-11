Ars, bufera sul deputato FdI Auteri: soldi all’associazione della madre

Il caso sollevato da Piazza pulita. Minacce a La Vardera. La replica di Auteri: io vittima

PALERMO – Ieri sera a “Piazza pulita”, su La7, è andato in onda un servizio sui finanziamenti della Regione siciliana ricevuti dall’associazione Progetto Teatrando, con sede a Sortino, nel Siracusano, nell’abitazione della madre del deputato regionale di Fdi Carlo Auteri, Celina Bruno, fino allo scorso 28 ottobre legale rappresentante dell’associazione Progetto Teatrando.

Secondo i dati raccolti dall’inchiesta di La7 avrebbe ricevuto contributi pubblici per oltre 230mila euro in tre anni. Un’altra società, la Abc Produzioni srl, che farebbe capo alla moglie di Auteri, avrebbe ottenuto finanziamenti per 95mila euro. Infine, 20mila euro di contributi provenienti dalla società sarebbero stati versati a FdI.

Il deputato regionale del gruppo misto, Ismaele La Vardera, che aveva denunciato l’accaduto all’Assemblea regionale siciliana, ha fatto ascoltare nello studio di Piazza pulita la registrazione di un incontro avuto con Auteri, fuori dall’Aula, nei bagni di Palazzo dei Normanni, in cui il deputato di FdI avrebbe pronunciato minacce nei suoi confronti dopo l’intervento di La Verdera che durante una seduta aveva parlato dei finanziamenti ricevuti dalla madre del deputato di FdI.

Sulla vicenda intervengono oggi il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo e il capodruppo del all’Ars Michele Catanzaro: “Il metodo Auteri – dicono – è la punta di un iceberg, è questo il modo in cui il centrodestra costruisce consenso in Sicilia, dove ancora una volta emerge il ‘sistema Fratelli d’Italia’: dopo Cannes e SeeSicily con i milioni di euro inghiottiti nei meccanismi dei finanziamenti al turismo, ecco i soldi alle associazioni dei familiari dei deputati meloniani”.

“Il partito di Giorgia Meloni – aggiungono – continua a scambiare la politica per un ‘affare di famiglia’ – aggiungono Barbagallo e Catanzaro – quello che emerge, anche attraverso i toni minacciosi e i metodi utilizzati, è preoccupante: ci aspettiamo una presa di posizione dei responsabili di Fdi in merito a questa vicenda. Così come è necessario un controllo, anche da parte dei vertici dell’assessorato regionale, sulle procedure adottate per questo finanziamento”.

“Ho chiamato stamani il deputato regionale Ismaele La Vardera, che non conosco ancora personalmente, per esprimergli la mia solidarietà tanto in relazione alle minacce ricevute, quanto al comportamento inaccettabile assunto dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana davanti alla sua denuncia – dice il senatore del Pd Antonio Nicita -. Emerge, dalle ricostruzioni fin qui disponibili, un quadro sconcertante di ipotesi di reato, di società fantasma intestate a parenti, ma soprattutto un complessivo clima omertoso di degrado politico e morale su meccanismi e modalità di finanziamento di eventi ‘culturali’ che – secondo quanto riportato dalla stampa – coinvolgerebbero sia gli esponenti del governo regionale che hanno autorizzato finanziamenti sia taluni deputati regionali beneficiari a vario titolo degli stessi. Un sistema sul quale occorre fare massima chiarezza nelle diverse sedi istituzionali in base alle rispettive prerogative. L’onorevole Carlo Auteri e il partito di FdI – aggiungono – assumano comportamenti conseguenti. Il presidente della Regione Renato Schifani congeli ogni forma di finanziamento di ‘eventi’, istituisca subito una commissione terza di indagine, utile anche alle iniziative che magistratura penale e contabile vorranno intraprendere, chiarisca ogni responsabilità, interrompa i meccanismi di microfinanziamenti a pioggia, di risorse pubbliche dei siciliani, così opachi nelle motivazioni e nelle destinazioni”.

“Da parte mia – conclude – porterò il tema all’attenzione del Parlamento nazionale, integrerò l’interrogazione già depositata mesi addietro sulla vicenda SeeSicily dato che la scorsa settimana la ministra Santanchè, dopo aver comunicato la presenza in aula, ha dato forfait. Al riguardo, ringrazio anche il consigliere comunale Piergiorgio Gerratana per le plurime denunce avanzate da tempo nel Consiglio comunale di Rosolini in merito alla gestione degli eventi”.

“Le minacce del deputato di Fratelli d’Italia Carlo Auteri al collega del gruppo misto Ismaele La Vardera sono inaccettabili, ancora di più se si considera che sarebbero state fatte all’interno del Parlamento regionale siciliano – dicono i deputati del M5S all’Ars -. Non ci si può voltare dall’altra parte, il fatto è gravissimo, il deputato di FdI si dimetta e se non è lui a farlo, sia il suo partito a metterlo alla porta. I parlamentari non sono chiamati solo a legiferare, ma anche a controllare, e se trovano qualcosa che non va è giusto che la denuncino, senza che per questo debbano trovarsi in situazioni spiacevoli anche all’interno del Parlamento. E sui contributi regionali e sui criteri di assegnazione va fatta grande chiarezza”.

Auteri: io vittima di un attacco politico

“Pur chiedendo scusa all’onorevole La Vardera per le parole utilizzate, però, non posso non evidenziare che le stesse sono state da me proferite a valle dell’ennesima provocazione rivoltami, insieme a una azione mirata, continua e insistente, logorante con il solo e mero obiettivo di attaccare la mia persona e il mio percorso politico e ha visto me e i miei affetti più cari (mia moglie e mia madre) oggetto di una sorta di persecuzione nelle ultime settimane dichiara il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Carlo Auteri -. A seguito del servizio andato in onda nel programma Piazza Pulita su La 7 – spiega -, ancorché ritenga un fatto grave quello di essere stato oggetto, a mia insaputa, di una registrazione da parte dell’on. Ismaele La Vardera, posta all’attenzione dei giornali senza registrare le provocazioni pesanti e personali rivolte alla mia famiglia, riconosco e rinnego i toni da me utilizzati durante quel colloquio”.

In merito ai contributi ricevuti, Auteri specifica: “Sono sereno riguardo a tutta la vicenda che riguarda la concessione di contributi in quanto tutte le procedure hanno seguito un percorso lecito all’interno del quadro normativo che le governa, secondo le competenze degli uffici preposti. Specifico inoltre che i fondi ottenuti elencati nel servizio si riferiscono al periodo covid. Nel merito della concessione del contributo mi sono attenuto alla legittima prerogativa di ogni deputato, compreso il collega La Vardera, che ha scelto, per la propria parte, a chi destinare i fondi all’interno del maxi emendamento oggetto della discussione”