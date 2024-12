Assistenza ai disabili, dalla Regione in arrivo 38 milioni alle Asp

L'assessore Nuccia Albano: segno di attenzione del governo

PALERMO – L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato circa 38 milioni di euro per le Asp siciliane a favore delle persone con necessità di sostegno molto elevato. Si tratta del contributo economico per i mesi di novembre e dicembre di quest’anno con fondi a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

“Gli uffici dell’assessorato hanno provveduto a erogare, in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di dicembre, per evitare, con l’approssimarsi delle feste, l’interruzione di servizi indispensabili – dice l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano -. È l’ennesimo segno di grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili. In considerazione dell’aumento rispetto al 2023 del numero dei soggetti con disabilità censiti, inoltre, è stato richiesto un aumento del plafond di cassa. Il governo Schifani, con variazione di bilancio, ha appostato sul capitolo di pertinenza ulteriori risorse per un importo di 32,5 milioni di euro per far fronte al pagamento del beneficio alle persone in condizione di disabilità che necessitano di sostegno molto elevato e ai budget aggiuntivi per il pagamento di arretrati da corrispondere ai nuovi soggetti in condizione di disabilità”.

La somma per erogare i contributi, pari a 37.878.977 euro, sarà destinata alle Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con necessità di sostegno che, ad oggi, risultano essere 15.041 con un aumento di 1.258 persone rispetto al 2023, quando, invece, erano 13.783.