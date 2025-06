Attrezzature ed utensilerie professionali: soluzioni rapide e su misura per ogni esigenza

Nel mondo dell’edilizia, della meccanica, dell’agricoltura e dell’industria, la qualità delle attrezzature e delle utensilerie fa la differenza. Ogni giorno, professionisti e imprese si trovano ad affrontare sfide come scegliere attrezzature affidabili, garantirne la manutenzione e ottenere la giusta assistenza. In settori dove tempi, efficienza e sicurezza sono tutto, affidarsi a fornitori generici o poco strutturati può significare rallentare il lavoro, aumentare i costi e compromettere la produttività.

MIRTO srl è una realtà storica con sede a San Cipirello (PA), attiva da oltre cinquant’anni e oggi leader nel settore delle attrezzature edili e meccaniche, utensili professionali, abbigliamento e dispositivi antinfortunistici in tutta la Sicilia occidentale.

Attrezzature ed utensilerie professionali: qualità, velocità e competenza

Con un ampio showroom di circa 2500 mq e un magazzino con oltre 20.000 referenze in pronta consegna, l’azienda è in grado di rispondere con tempestività a tutte le esigenze operative dei suoi clienti. La varietà dei prodotti offerti è uno dei grandi punti di forza dell’attività: dalle attrezzature industriali al piccolo utensile, fino alla progettazione delle soluzioni piu’ efficaci, MIRTO srl seleziona i migliori marchi sul mercato per garantire affidabilità e performance.

Perché scegliere Mirto srl

Alla base di un’azienda solida come MIRTO srl c’è un team coeso, professionale e specializzato, che ogni giorno lavora con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti, rispondendo con prontezza e precisione alle esigenze del mercato.

Ecco perché scegliere MIRTO srl significa affidarsi a un partner serio, competente e sempre al fianco del cliente:

Consulenza: il personale altamente qualificato offre un servizio di consulenza pre-vendita attento e personalizzato, consigliando il prodotto più adatto in base alla tipologia di lavoro da svolgere.

Consegne rapide: MIRTO garantisce tempi di consegna estremamente ridotti, entro un giorno lavorativo per le destinazioni nel raggio di 80 km e comunque non oltre le 48 ore per le altre zone.

Noleggio attrezzature: l’azienda offre la possibilità di noleggiare prodotti professionali, come gruppi elettrogeni e strumenti da cantiere, scegliendo tra un’ampia gamma di marchi e modelli.

Locazione operativa: per chi desidera una formula più strutturata, è disponibile anche il noleggio con locazione operativa, che include la programmazione congiunta degli interventi di manutenzione.

Personalizzazione capi da lavoro: che si tratti di un logo aziendale o di una dicitura specifica, il cliente può rendere uniche le divise del proprio staff.

Assistenza post-vendita: MIRTO segue il cliente anche dopo l’acquisto. In caso di malfunzionamenti o interventi tecnici, l’azienda si occupa del ritiro e riconsegna dell’attrezzatura direttamente in cantiere, senza costi aggiuntivi e con la massima tempestività.

Nel punto vendita di San Cipirello(PA) è possibile trovare:

Gruppi elettrogeni e motosaldatrici

Betoniere, ponteggi e trabattelli mobili

Attrezzature per la meccanica e utensili pneumatici

Segnaletica stradale e aziendale

Abbigliamento e calzature da lavoro, con servizio di personalizzazione professionale

Compressori, idropulitrici e aspirapolveri professionali

Box lamiera, monoblocchi coibentati e recinzioni metalliche

Sistemi di sollevamento, scale in alluminio e strutture industriali

Casseformi per calcestruzzo, taglio metalli e legno

Prodotti per la saldatura, fissaggio e verniciatura

Pompe sommerse e di superficie

Trovi Mirto srl in Via Mazzini, snc – 90040 San Cipirello (PA)

Per informazioni chiama ai numeri 091 8572090 – 331 4819202

Email: info@mirto-srl.it

Orari: Lun–Ven 08:00–13:00 / 15:00–19:00 – Sabato 08:00–13:00