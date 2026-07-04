Tre giorni di festa tra ospiti vip, look esclusivi e attesa per il Wedding Day di sabato 4 luglio

È ufficialmente iniziato il lungo weekend di festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzotti. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, 29 anni, ha scelto la Sicilia per impalmare Goffredo Cerza, 30, da cui nel 2023 ha avuto il figlio Cesare Augusto. La coppia ha optato per la formula del “vip retreat”, un format di matrimonio di lusso ispirato agli Stati Uniti e molto diffuso tra le celebrities internazionali.

Invece di concentrare le celebrazioni in una sola giornata, gli sposi radunano i loro ospiti in una location esclusiva per più giorni, solitamente tre, trasformando l’evento – firmato in questo caso dalla wedding planner Eva Presutti – in un’esperienza condivisa. L’atmosfera è quella di una vacanza, dove amici e familiari trascorrono molto tempo insieme, anziché limitarsi alle poche ore del ricevimento.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza (Foto Instagram)

Matrimonio Aurora Ramazzotti, la location è da sogno

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto il Castello Xirumi Serravalle, situato nelle campagne di Lentini, in provincia di Siracusa, dimora storica del XVI secolo, tra le più affascinanti della Sicilia orientale e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Catania. Le sue torri merlate, i suoi agrumeti profumati e i suoi giardini mediterranei ne fanno una location di grande prestigio per matrimoni, ricevimenti ed eventi esclusivi.

Appartenente da secoli alla nobile famiglia Grimaldi di Serravalle, negli ultimi anni il castello è diventato un punto di riferimento per il destination wedding, grazie anche alla possibilità di ospitare gli invitati in un contesto riservato.

Michelle Hunziker con Graziella Lopedota e Paola Di Benedetto (Foto Instagram)

Scegliendo di sposarsi avvolta nell’atmosfera fiabesca di un castello, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha ricalcato le orme dei genitori. Nel 1998, infatti, il cantante romano e la conduttrice svizzera convolarono a nozze nel Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. All’epoca, la loro primogenita non aveva nemmeno due anni.

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker (Foto Instagram)

Le nozze civili nel paese di Pippo Baudo

Nella mattinata di venerdì 3 luglio, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono uniti civilmente in matrimonio a Militello in Val di Catania, città natale di Pippo Baudo. La coppia ha firmato i documenti nel monastero di San Benedetto che ospita gli uffici comunali, alla presenza del sindaco Giovanni Burtone.

Ad accompagnare gli sposi, le rispettive madri Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato. Presente anche Sara Daniele, figlia del cantante Pino Daniele nonché migliore amica della sposa. “Si parte”, ha scritto Aurora condividendo tra le Instagram Stories il primo scatto del suo album social.

Michelle Hunziker cittadina onoraria

A Militello in Val di Catania, Michelle Hunziker ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Giovanni Burtone, posando davanti al murale dedicato a Pippo Baudo. Per l’occasione, ha indossato un lungo abito a fantasia con balze. Originaria di Sorengo, in Svizzera, l’ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi ha più volte parlato del suo legame con la città dove riposano i resti del presentatore.

Nella prima metà degli anni ’90, vi trascorse le vacanze estive con il suo primo fidanzatino. Aveva 15 anni e ignorava che di lì a qualche mese si sarebbe trasferita in pianta stabile in Italia. Il ricordo della vacanza nel comune in provincia di Catania è rimasto scolpito nel suo cuore.

Aurora Ramazzotti, i look della festa pre matrimonio

Per le nozze civili a Militello, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno optato per un look informale e casual. Completo total white composto da top con spalline larghe e gonna a vita bassa, infradito con stampa animalier e copricapo di rete per la 29enne atterrata due giorni fa all’aeroporto di Catania con una t-shirt personalizzata con la scritta “wife of the party” (“moglie del party”). Pantaloni scuri, camicia bianca e sneakers per il neo marito.

Nella serata di venerdì 3 luglio, al Castello Xirumi Serravalle addobbato con fiori multicolor, agrumi, ceramiche siciliane e candele è andato in scena il pre wedding party con sposi e invitati scatenati in pista. Aurora Ramazzotti ha raccolto i capelli in uno chignon e indossato un abito bianco a sirena con scollatura a cuore e gonna tempestata di brillantini corredato da una lunga mantella. Completo chiaro e t-shirt color terra bruciata per Goffredo Cerza.

Il party pre wedding di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza (Foto Instagram)

Matrimonio Aurora Ramazzotti, programma e invitati

Gli sposi e le loro famiglie alloggiano nel castello che nel pomeriggio di sabato 4 luglio ospiterà il Wedding Day, momento clou dei festeggiamenti con lo scambio delle promesse e delle fedi e, stando ai rumors, con una sorpresa musicale di Eros Ramazzotti. Domenica 5 luglio, il brunch, ovvero l’ultimo atto dell’intensissima tre giorni. Essendo il castello dotato di piscina è probabile che gli sposi salutino i loro ospiti con un pool party.

Tra i circa 200 invitati figurano l’ex gieffino Jonathan Kashanian, Graziella Lopedota, manager di Michelle Hunziker, e la conduttrice radiofonica e televisiva Paola Di Benedetto che lo scorso 23 giugno ha sposato il calciatore Raoul Bellanova. Adesso l’attesa è tutta per il Wedding Day. Secondo alcune indiscrezioni, Aurora Ramazzotti avrebbe disegnato personalmente l’abito che sfoggerà sabato 4 luglio.

Michelle Hunziker e Jonathan Kashanian (Foto Instagram)

La proposta di matrimonio a Londra

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme da più di 9 anni. La proposta di matrimonio è arrivata a dicembre del 2024 alla fiera natalizia Winter Wonderland che si tiene ogni anno ad Hyde Park, a Londra, città in cui tutto iniziò. A presentarli, facendo da Cupido, fu Sara Daniele che studiava nella stessa scuola del 30enne.

Sara Daniele e Michelle Hunziker (Foto Instagram)

Chi è Goffredo Cerza

Originario di Roma, lo sposo è un grande appassionato di sport. Dopo il diploma è volato a Londra dove si è laureato in Ingegneria Elettrica. Durante la pandemia, il giovane è tornato in Italia e ha iniziato a lavorare come marketing manager e business analyst.

La madre Francesca Romana Malato è manager di un importante poliambulatorio della Capitale. Il padre Fabio Cerza è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Il neo marito di Aurora Ramazzotti ha una sorella più grande che lavora come biologa molecolare.

PHOTO CREDITS: INSTAGRAM Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, Luigi Busà, Paola Di Benedetto, Graziella Lopedota, Jonathan Kashanian, Laura Barenghi, Giorgio Jannone