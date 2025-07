Avviso alienazione di immobile dell’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia

L’Istituto Pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia, informa che è stato pubblicato un Avviso per l’alienazione di un immobile di proprietà del1’Istituto sito in Palermo, Via Maqueda 330 — 332 e Via Ugo Antonio Amico 1 3 — 5 — 7 — 9 — 11, in atto adibito a negozio, facente parte del Complesso Immobiliare denominato “Palazzo Sartorio Grassellini” la cui costruzione risale agli inizi de1 XVIII Secolo.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’IPAB https://www.ipabpalagonia.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Amministrazione Trasparente e per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione all’Avviso Pubblico scade alle ore 12.00 del giorno 24 luglio 2025.