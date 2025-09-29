Avviso correttivo, integrativo e proroga del termine della presentazione delle richieste di partecipazione

Avviso Pubblico per l'alienazione del Palazzo Sartorio Grassellini

L’Istituto Pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia, proprietario del Palazzo Nobiliare di stile barocco, denominato “Sartorio Grassellini”, composto da n. 4 piani fuori terra risalente alla seconda metà del XVIII secolo con ingresso principale al civico 334 di via Maqueda in Palermo,

comunica che

il termine per la partecipazione all’Avviso di Gara relativo all’alienazione di detto Palazzo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.ipabpalagonia.it a decorrere dal 08.08.2025, è stato prorogato di 30 giorni e sono state apportate alcune rettifiche ed integrazioni.

Pertanto il termine ultimo previsto per la presentazione delle richieste di partecipazione alla Gara Pubblica per l’Alienazione del Palazzo “Sartorio – Grassellini” è il giorno 30 ottobre 2025 alle ore 12.00.

L’Avviso di rettifiche, integrazioni e proroga del termine è pubblicato sul sul sito istituzionale dell’IPAB www.ipabpalagonia.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.