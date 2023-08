Bagheria, mette a segno 6 furti in 3 mesi: incastrato dalle telecamere

L'uomo è stato arrestato

BAGHERIA – E’ accusato di avere messo a segno sei furti tra l’aprile del 2021 e il giugno del 2022. La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, nei confronti di un palermitano residente a Bagheria.

I colpi sono stati messi a segno per lo più di notte e nel fine settimana ai danni di distributori automatici di alimenti in scuole, uffici pubblici, enti di assistenza a persone disabili. L’uomo avrebbe portato via soldi, ma anche computer, tablet, lavagna multimediale ed elementi di arredo. Per risalire al ladro fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Al palermitano è stato contestato il reato di evasione visto che per tre furti sui sei contestati era sottoposto agli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per risalire all’identità di eventuali complici.