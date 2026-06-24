Balestrate celebra la Festa di San Pietro e del Mare: tradizione, fede e sapori del territorio

Balestrate si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa di San Pietro e del Mare, in programma dal 26 al 29 giugno, organizzata dalla Pro Loco Balestrate con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Balestrate e della Parrocchia Sant’Anna di Balestrate. Il programma è cofinanziato dall’assessorato regionale alle Attività produttive, nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che piace – anno 2026”

La manifestazione unisce momenti religiosi, eventi popolari, musica, artigianato e gastronomia, nel segno del legame profondo tra il paese e il mare. “Il nostro ringraziamento – dice Salvatore Provenzano della Pro Loco – va all’assessore regionale Edy Tamajo che col suo impegno nei territori consente di portare avanti quelle attività fondamentali di supporto alle imprese nel segno della tradizione e della valorizzazione delle eccellenze locali”.

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 26 giugno con il Rosario alle ore 18.00 e la Santa Messa alle 18.30 presso la Chiesa Madre Sant’Anna.

Gli stessi appuntamenti liturgici si ripeteranno sabato 27 e domenica 28 giugno, mentre lunedì 29 giugno, giorno dedicato ai Santi Pietro e Paolo, il Rosario sarà celebrato alle 17.30 e la Santa Messa alle 18.00.

La serata di sabato 27 giugno sarà animata dalla tradizionale Sagra del Pesce in Piazza Rettore F. Evola, accompagnata dall’intrattenimento musicale del duo “Alex & Sabry” che si ripeterà domenica sera.

Per l’occasione è prevista anche una speciale degustazione di polipo con pane cunzato, accompagnata da vino e granita di limone, per valorizzare i sapori autentici della tradizione marinara balestratese.

In contemporanea si svolgeranno la Fiera dell’Artigianato lungo Via Dante e l’esibizione itinerante del gruppo folk “Matteo Orlando e amici”.

Domenica 28 giugno la Sagra del Pesce tornerà alle ore 19.00 con una proposta gastronomica d’eccezione: la paella preparata dal ristorante “La Casona della Nonna”, servita con vino e granita.

Anche in questa giornata proseguirà la Fiera dell’Artigianato, offrendo ai visitatori un percorso tra prodotti tipici, creazioni artistiche e tradizioni locali.

Il momento più emozionante della festa sarà lunedì 29 giugno con la solenne processione di San Pietro per le vie del paese.

Quest’anno la processione tornerà alle antiche tradizioni, recuperando uno degli aspetti più caratteristici della devozione popolare legata al patrono dei pescatori.

Il parroco padre Francesco Giannola ha infatti chiamato a raccolta i bambini del paese che, vestendo simbolicamente i panni di provette marinai, avranno l’onore di trascinare il carro con la statua di San Pietro, rievocando un gesto che apparteneva alla memoria storica della comunità.

Un segnale forte di coinvolgimento delle nuove generazioni e di trasmissione delle tradizioni religiose e marinare che da sempre caratterizzano Balestrate.

La giornata conclusiva sarà arricchita dall’esibizione della banda musicale “Associazione Musicale e Culturale Arturo Toscanini di Partinico” al Belvedere e si chiuderà alle 21.30 con i tradizionali giochi pirotecnici in Piazzetta P. Camilleri, in Via Segesta.