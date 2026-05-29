Ballarò, il Comune riceve le chiavi del mercato coperto: pronto il bando

Il passaggio dallo Iacp a Palazzo delle Aquile apre una nuova fase per un luogo simbolo della Città

PALERMO – Il Comune di Palermo ha ricevuto dallo Iacp le chiavi del mercato coperto di Ballarò. A comunicarlo sono state l’assessora al Patrimonio Brigida Alaimo e l’assore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, parlando di “un passaggio importante” per il futuro di uno dei luoghi storici della città.

“Adesso lavoreremo con rapidità e responsabilità per restituire questi spazi alla piena fruizione pubblica, nel rispetto della loro funzione storica, commerciale e sociale”, hanno dichiarato i due assessori.

Il prossimo passaggio sarà la definizione del bando per l’assegnazione degli spazi, già in fase di elaborazione da parte degli uffici comunali. Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, il bando rispetterà le destinazioni d’uso previste dal regolamento approvato dal Consiglio comunale e punterà a valorizzare il mercato coperto attraverso attività compatibili con l’identità storica del luogo e con il tessuto economico di Ballarò.

Nel frattempo il Comune garantirà attività di vigilanza e tutela degli spazi per evitare danneggiamenti o utilizzi impropri durante la fase di transizione. “La salvaguardia del mercato coperto rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale”, hanno concluso Alaimo e Forzinetti.