Barbagallo: “Drone partito da Sigonella, Italia non è in guerra, Sicilia sì…”

"Chiederemo di riferire in Parlamento"

MESSINA – “L’Italia non è in guerra contro l’Iran, la Sicilia si! Nei giorni scorsi infatti la US Navy ha pubblicizzato via social esercitazioni tra l’Etna e le valli siciliane con i suoi elicotteri militari. Ora un drone partito dalla base siciliana di Sigonella è stato impiegato nei sopralluoghi sull’isola di kharg, in vista di un prossimo attacco americano. Questo fa della Sicilia una base logistica a tutti gli effetti delle operazioni belliche con tutte le conseguenze del caso“, lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, alla manifestazione di chiusura della campagna referendaria per il no a Messina.

“Ma la Meloni dov’è? – chiede Barbagallo -. Di fronte alle azioni degli Usa e di Israele non vede, non sente e non parla. Si rende così complice di azioni gravissime. Chiederemo subito di riferire in Parlamento per chiarire la posizione del governo italiano rispetto all’operato degli Usa a Sigonella”, ha concluso.