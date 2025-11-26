Barbagallo (Pd): “Entro fine anno via ai lavori per la fermata Acireale-Bellavista”

Stamani la discussione sull'atto ispettivo in commissione alla Camera

CATANIA – “Entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della fermata Acireale-Bellavista, un’opera fondamentale che permette di collegare il centro della città metropolitana di Catania con il centro di Acireale. Troppe lungaggini, ammesse anche oggi dal governo, e su cui occorre un impulso per accelerare il sistema delle procedure”.

Lo afferma il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo che oggi ha discusso l’atto ispettivo nella commissione di merito.

“L’infrastruttura è stata finanziata dal Pd quando era al governo anche per incrementare ed incentivare la mobilità sostenibile in un territorio, quello dell’area metropolitana di Catania, agli ultimi posti per i dati relativi al trasporto pubblico locale”, fa sapere il parlamentare dem.

“La gara è stata pubblicata nel luglio del 2022 e aggiudicata solo ad agosto del 2024. Ma – aggiunge – da oltre 15 mesi si aspettano notizie sulla consegna degli elaborati di progettazione con conseguente avvio dei lavori che, oggi apprendiamo dal governo, dovrebbero partire entro la fine di quest’anno”.

“Ma bisogna anche fare una riflessione su questo sistema di aggiudicazione dell’appalto integrato – conclude – perché ci sono problemi in tutte le gare pubbliche, passano anni tra riserve, contestazioni e proroghe. Tutto a danno della collettività che attende infrastrutture fondamentali. Per questo continueremo a vigilare per ottenere nel più breve tempo possibile la data concreta di inizio lavori”.