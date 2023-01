Biagio Conte, partita la fiaccolata che porterà la salma in Cattedrale

Alle ore 21.00 nella Chiesa Cattedrale si terrà una veglia di preghiera sino alle ore 24.00, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse.

1' DI LETTURA

PALERMO – È partita alle 19 la fiaccolata che porterà la salma di Biagio Conte in Cattedrale dove domani alle 10.30 saranno celebrati i funerali del missionario laico.

Il corpo è stato adagiato dentro una cassa semplice coloro ciliegio. Il feretro è portato a spalla.

Via Decollata è gremita di persone per l’abbraccio a Fratel Biagio.

Da via Decollati, la fiaccolata passerà per corso dei Mille, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele fino al piano della cattedrale.

Alle ore 21.00 nella Chiesa Cattedrale si terrà una veglia di preghiera sino alle ore 24.00, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse.