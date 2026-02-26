BigMat Cubex inaugura il nuovo showroom di Misterbianco: oltre 500 presenze all’Opening Party 

Misterbianco accoglie una nuova realtà dedicata all’edilizia e al design: il 21 febbraio BigMat Cubex ha inaugurato ufficialmente il suo nuovissimo showroom di Via Vincenzo Florio 28, celebrando l’apertura con un Opening Party che ha visto la partecipazione di oltre 500 tra partner, clienti e fornitori.

Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Misterbianco, Giuseppe Marco Corsaro, che ha espresso entusiasmo per l’arrivo dell’azienda sul territorio. L’apertura segna un passaggio strategico: già fortemente presente nei paesi etnei, BigMat Cubex approda finalmente a Misterbianco, polo logistico e commerciale di riferimento per numerose imprese. Una scelta che rappresenta una doppia opportunità, sia per l’azienda sia per la sua rete di partner e fornitori, che potranno sviluppare sinergie e scambi in un hub dinamico e strategico.

All’inaugurazione era presente anche l’amministratrice delegata Chiara Cuscunà, che ha sottolineato la soddisfazione per l’apertura del nuovo spazio, destinato ad affiancare gli altri punti vendita e a rafforzare una rete costruita in 60 anni di attività. BigMat Cubex può contare oggi su decine di migliaia di clienti, circa 30.000 articoli trattati e oltre 200 partner, numeri che testimoniano solidità ed esperienza.

Il nuovo showroom si presenta come la nuova casa del design: uno spazio elegante e contemporaneo che, accanto all’offerta completa per l’edilizia pesante e leggera, la termoidraulica e la climatizzazione, propone una vasta area dedicata alla ceramica, ai rivestimenti, alla carta da parati e all’arredo bagno. Un ambiente pensato per chi progetta, costruisce e cerca ispirazione, già capace di sorprendere i primi visitatori durante l’Opening Party e destinato a diventare il luogo ideale dove dare forma alle idee.

La serata inaugurale, animata da food, drink e musica, ha celebrato l’inizio di una nuova fase per l’azienda, anticipata dalla campagna marketing “Abbiamo fatto le cose in grande”. Un messaggio che trova piena conferma nel nuovo showroom: più spazio, più collezioni, più design. Un nuovo punto di riferimento per il territorio e per tutti i professionisti e privati che cercano qualità, innovazione e visione.