Bilanci falsi, chiesto il giudizio per l’ex sindaco di Isola delle Femmine

Nel mirino l'ex primo cittadino e altri due amministratori



ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – L’ex sindaco di Isola delle Femmine rischia di finire sotto processo con l’accusa di aver falsificato le entrare e uscite del bilancio per farlo quadrare. A finire nel mirino l’ex primo cittadino Stefano Bologna, 63 anni, oggi consigliere comunale di opposizione. Con lui sono indagati anche l’allora suo consulente finanziario Antonino Colletto, 56 anni di Castronovo di Sicilia, e Antonio Croce, 63 anni di isola delle Femmine, nella doppia qualità di ragioniere e comandante della polizia municipale dell’epoca.

Entrate gonfiate, le contestazioni

I fatti contestati riguardano il 2017 quando lo strumento finanziario finì sotto la lente del consiglio comunale e venne approvato. In realtà, secondo la procura avrebbero falsificato le entrate e le uscite per non dichiarare il dissesto economico. I pubblici ministeri Giorgia Spiri e Andrea Zoppi hanno notificato la chiusura delle indagini ai tre indagati. Contestualmente hanno chiesto al gip di Palermo il loro rinvio a giudizio. Secondo l’accusa ci sarebbero state delle entrate notevolmente gonfiate. Ad essere indicate “sovrastime di previsioni di entrata principalmente con scostamenti in aumento nei calcoli sugli importi degli accertamenti e riscossioni. E contemporaneamente “sottostime di previsioni di uscita principalmente con scostamenti significativi nei calcoli sugli importi degli impegni e dei pagamenti”. Ad esempio fu indicato un incasso da1,9 milioni di euro di Imu quando invece negli anni precedenti non si superava il milione di euro. Oppure l’Irpef di cui si attestava un incasso previsionale di 400 mila euro ma ne furono introitati meno di 20 mila.