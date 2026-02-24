Il legale: "Un calvario durato 10 mesi"

TAORMINA – Un calvario lungo 10 mesi, numerose denunce presentate e 15 medici indagati, un numero destinato a crescere. La famiglia del piccolo ‘Francesco’, nome di fantasia del bimbo morto al San Vincenzo di Taormina, chiede giustizia. Ad assiterli l’avvocato Antonio Cozza.

Taormina, il calvario del bimbo

“Aveva due anni e qualche mese quando è stato ricoverato, chiamiamolo ‘Francesco’, per adesso non stiamo diffondendo il suo vero nome”. Antonio Cozza è il legale di fiducia dei familiari del bimbo morto al San Vincenzo di Taormina. Tutto sarebbe iniziato con una bronchiolite e il ricovero in un ospedale catanese.

“Il piccolo aveva una patologia congenita cardiaca – racconta il legale a LiveSicilia – ma conduceva una vita normale, accanto ai genitori. Durante il ricovero i medici sospettano un’infiammazione del cuoricino, una miocardite e si decide di trasferirlo al San Vincenzo”.

‘Francesco’ viene sottoposto a un intervento, sembra avere qualche speranza di guarigione, ma viene collegato a un Vad, cuore artificiale. Passano i mesi e, a settembre, il piccolo viene collegato all’Ecmo, respirazione extracorporea.

“Numerose denunce presentate”

“I familiari hanno presentato, disperati, diverse denunce in questi mesi – continua Cozza – cercavano anche di chiedere un trasferimento in un centro specializzato nei trapianti, a partire dal mese di maggio. Si sono rivolti all’autorità giudiziaria mesi prima del decesso”.

Numerosi i dubbi sull’Ecmo, il piccolo è rimasto collegato per 5 mesi, riportando numerosi danni fisici. Adesso la procura di Messina sta ricostruendo i fatti, il numero degli indagati è destinato a crescere, visto che la famiglia ha presentato un’integrazione dell’ultimo esposto.

“Bisogna comprendere – conclude il legale che ha seguito anche il caso di Luigino, di cui si è occupato Report – se il piccolo ‘Francesco’ poteva essere operato e, soprattutto, perché non sia stato trasferito in un centro specializzato per i trapianti”.