Blocco di ghiaccio vola da un camion e frantuma il vetro di un’auto: ferita una donna VIDEO

RUSSIA – Un grave incidente si è verificato su una strada della regione russa di Voronezh, quando un blocco di ghiaccio caduto da un camion si è conficcato nel finestrino anteriore di un’auto che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato improvviso e ha causato il ferimento di una passeggera di 52 anni, mentre il conducente del veicolo è rimasto miracolosamente illeso.

Il blocco di ghiaccio vola improvvisamente dal camion: le immagini

L’episodio ha generato grande preoccupazione tra gli automobilisti della zona, soprattutto per il rischio che situazioni simili possano ripetersi. La donna ferita è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

