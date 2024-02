Ci sono stati colpi di manganello e numerosi petardi lanciati

Tensioni durante la manifestazione che si è tenuta ieri, giovedì 15 febbraio, nei pressi della sede Rai regionale dell’Emilia Romagna. In strada erano presenti i giovani palestinesi, ma non solo. I manifestanti sono stati colpiti da manganellate e colpi di scudo sferrati dagli agenti, ai quali sono stati lanciati petardi e oggetti vari.

I manifestanti, un migliaio circa, avevano chiesto di poter leggere in televisione un documento dal titolo: “Comunicato contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai”. Al microfono, poco prima del momento di contatto, un manifestante ha detto che la Rai non aveva dato garanzie di leggere integralmente il documento della piazza. I manifestanti, c’è scritto nel documento, chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato, Roberto Sergio, e criticano la linea editoriale della Rai “schiacciata su una narrazione filo israeliana che tace su 28 mila morti palestinesi”, affermano gli attivisti. Nel corso del tg regionale è stato poi letto un estratto del comunicato. Ricevuta la notizia, i manifestanti hanno esultato e abbandonato il presidio, dirigendosi in corteo verso piazza dell’Unità.