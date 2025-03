Bonus elettrodomestici 2025: come ottenere lo sconto fino a 200 euro

La misura è stata varata nell'ultima legge di Bilancio

ROMA – Arrivano indicazioni chiare sul bonus elettrodomestici 2025: la misura, varata nell’ultima legge di Bilancio, consiste in uno sconto fino a 100 euro che sale fino a 200 euro per chi ha un Isee inferiore ai 25mila euro. Il bonus potrà essere sfruttato da chi acquista un elettrodomestico e allo stesso tempo ne smaltisce un altro di classe energetica più bassa.

Dopo mesi di attesa, è stato stabilito che non ci sarà un click day e non sarà quindi necessario affrettarsi per usufruire del bonus elettrodomestici, ma rimane fondamentale tenere conto delle modalità per ottenerlo e soprattutto di cosa è possibile acquistare.

Le cifre stanziate per il bonus elettrodomestici

La misura è finanziata con un fondo complessivo di 50 milioni di euro, ma i costi di gestione ridurranno la cifra effettiva a 48 milioni circa. L’agevolazione, che punta a sostenere le famiglie ed il comparto elettrodomestici, sarà disponibile fino all’esaurimento delle risorse.

Cosa si può comprare con il bonus elettrodomestici

Proprio la questione di cosa si può comprare con il bonus ha rallentato la sua attuazione. Il testo originale della misura, infatti, prevedeva che potessero ottenere lo sconto solamente i prodotti di classe energetica B o superiore.

Classi energetiche che però non sono molto diffuse tra gli elettrodomestici prodotti in Italia, il che avrebbe comportato un utilizzo del bonus per comprare quasi esclusivamente beni prodotti all’estero.

Per questo si è deciso di cambiare, stabilendo che gli elettrodomestici dovranno essere “prodotti in uno stabilimento collocato nel territori dell’Unione europea”, e che in contemporanea servirà lo “smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto”. Per ulteriori dettagli si farà riferimento al relativo decreto attuativo del ministero delle Imprese.

Come ottenere il bonus

Finora per il bonus elettrodomestici 2025 si era ipotizzato un click day: una data di partenza in cui poter richiedere i soldi del bonus, come rimborso di un acquisto già effettuato o come buono da spendere successivamente.

Il Governo ha rivisto questo aspetto. Non ci sarà nessun click day, chi compra il nuovo elettrodomestico riceverà direttamente uno sconto in fattura dal negozio. Poi il venditore potrà recuperare i soldi tramite un credito d’imposta (ovvero uno sconto nelle tasse). Il tutto avverrà tramite PagoPa e sarà controllato da Invitalia.

