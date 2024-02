Sparati otto colpi di pistola

Un uomo, poco dopo le 19 di ieri venerdì 23 febbraio, ha messo a segno una rapina da 300mila euro in una gioielleria a Brescia. Si è presentato vestito da fattorino di food delivery, con indosso un casco integrale e in mano una pistola che è stata utilizzata sparando alcuni colpi e per colpire, seppure con il calcio, il figlio della titolare che ha provato ad intervenire.

Il malvivente si è fatto consegnare orologi e gioielli, ma per ottenerli e intimorire ancora di più i proprietari della gioielleria ha sparato diversi colpi di pistola. La fuga è avvenuta a bordo di un monopattino elettrico, forse per non dare troppo nell’occhio visto l’abbigliamento utilizzato.

I carabinieri arrivati in poco tempo si sono subito messi al lavoro e hanno trovato per terra i bossoli e scoperto che l’arma era a salve. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se con lui c’era un altro uomo.