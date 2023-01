Brucia ancora la nave Gnv al porto di Palermo: ingenti danni FOTO VIDEO

I vigili del fuoco, in azione senza sosta da sabato scorso, sono riusciti a entrare più volte nella stiva

PALERMO – Non si è ancora spento l’incendio nella nave-traghetto “Superba” attraccata nel porto di Palermo, anche se i vigili del fuoco hanno fatto importanti passi avanti per domare le fiamme. Le squadre oramai sono passate al piano superiore del natante e hanno del tutto circoscritto le fiamme. Adesso l’incendio è confinato ai garage del ponte 4 e 5 e alla zona della prua, dove ci sono delle criticità. Nei ponti 7, 8 e 9, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, “la situazione è sotto controllo”.

Temperature ancora alte

Le temperature sono ancora alte e ormai si aspetta che l’incendio si estingua da solo nel traghetto. Il tentativo di soffocarlo è fallito. Gli idranti utilizzati dai rimorchiatori per raffreddare le paratie hanno danneggiato gli oblò del traghetto. E così da lì è entrato ossigeno che ha alimentato le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono riusciti a entrare più volte nella stiva. Hanno visto che nella nave c’è un metro d’acqua, le auto e i mezzi all’interno sono danneggiati. Alcuni mezzi sono finiti su altre vetture. I pompieri ancora non sono riusciti a raggiungere la prua perché la temperatura è elevata. Di tanto in tanto la nave si inclina in quanto si alza il livello dell’acqua all’interno. Anche sotto questo aspetto i pompieri stanno lavorando con le idrovore per tirare fuori quanta più acqua possibile.

La conta dei danni

Adesso comincia anche la conta dei danni per la compagnia Gnv che sarà di diverse decine di milioni di euro. Bisognerà fare i conti con il pesantissimo danneggiamento della nave e i risarcimenti ai passeggeri. Non si ha una reale stima al momento di quando le fiamme saranno del tutto spente. L’incendio è divampato sabato sera, innescato probabilmente da uno dei mezzi che si trovavano nel garage. Il 70% della nave è stata controllata.