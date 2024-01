Palermo, prime mosse di calciomercato: due colpi in entrata

Segre piace alla Salernitana. Domani i rosa tornano in campo

PALERMO – È iniziata oggi, martedì 2 gennaio, la sessione invernale di calciomercato, che durerà fino al 31 dello stesso mese con il gong finale che scatterà alle ore 20.00. Alcune settimane a disposizione delle squadre di calcio per puntellare le proprie rose in vista del rush finale dei rispettivi campionati.

Il Palermo inizia a muoversi

Anche il Palermo guidato da Eugenio Corini sta muovendo i primi passi nella sessione invernale di calciomercato appena cominciata. I movimenti previsti dalla dirigenza rosanero non stravolgeranno la compagine dell’allenatore di Bagnolo Mella, ma saranno interventi mirati per perfezionare ulteriormente la squadra e schiacciare l’acceleratore verso le posizioni di vertice del campionato di Serie B.

A partire dal ruolo di terzino destro, con Ales Mateju (contratto in scadenza il 30 giugno 2024) che sembra essere il primo indiziato a lasciare il capoluogo siciliano. Il club rosa non sembra voler sfruttare l’opzione di rinnovo in favore e dunque potrebbe provare a monetizzare la cessione del calciatore ex Brescia. Sul taccuino del direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo ci sono diversi nomi ancora da valutare: da Diakite della Ternana a Dickmann della SPAL (ma in prestito al Brescia), fino Lorenzo Venuti del Lecce.

L’esterno d’attacco

L’altro importante innesto che il Palermo dovrebbe mettere a punto è quello di un esterno d’attacco. Nicola Valente, infatti, sembra essere anche lui in partenza per trovare più spazio in campo con un’altra maglia. Il calciatore veronese ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024, ma potrebbe accasarsi lontano dal club rosanero già durante questa sessione invernale di mercato.

Rinaudo e il City Group, dunque, hanno messo al vaglio diversi profili per sostituirlo, cercando anche un giocatore di spessore per il ruolo. I nomi emersi nelle ultime ore sono quelli di Giuseppe Caso del Frosinone, Nicola Sansone del Lecce e Alessio Zerbin del Napoli. Un sondaggio da parte della società di viale del Fante per questi calciatori, con una valutazione più approfondita che probabilmente verrà fatta nei prossimi giorni.

Rumors in uscita

Alcuni rumors hanno anche riguardato altri ruoli della compagine rosanero, con ulteriori possibili uscite entro il 31 gennaio. Il Palermo, a tal proposito, interverrebbe sull’acquisto di un centrale di difesa solo in caso di partenza di uno tra Nedelcearu e Marconi. Entrambi, comunque, non sembrano attualmente intenzionati a lasciare la maglia rosanero.

Infine, si è parlato anche di un possibile interessamento della Salernitana nei confronti del centrocampista Jacopo Segre. Il club campano vorrebbe rinforzare la propria linea mediana con il numero 8 del Palermo, così come riporta “La Gazzetta dello Sport”, previa la cessione dell’attaccante Dia.

Si torna in campo (a Torretta)

Dopo la gara contro la Cremonese, la squadra rosanero ha potuto usufruire di sette giorni di riposo (i calciatori hanno seguito un programma di lavoro personalizzato). I rosanero si ritroveranno a cena questa sera e riprenderanno gli allenamenti nella mattinata seguente nel centro sportivo di Torretta.