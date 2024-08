Caldo estivo? Con Antica Ricetta Siciliana di bibite Polara il drink “O’ friscu”. L’aranciata è il cuore del primo gustoso cocktail.

Dopo i cocktail della drink list per l’estate 2024 dedicati ai bartender con protagonista la nuova linea di toniche e soda Polara ‘53, ora tre nuove ricette per un tris di cocktail con base la linea Polara “Antica Ricetta Siciliana”. Aranciata, chinotto e mandarino verde, le fresche bevande che parlano siciliano diventano note agrumate nelle nuove preparazioni pensate per dare un tocco di colore e brio alle calde giornate estive. Rinfrescanti al palato e semplici da ricreare in casa, con il sapore autentico e tradizionale di Bibite Polara, sarà facile scatenare la voglia di mixology e trasformare anche una semplice serata in un gioioso momento di convivialità.

La prima ricetta in anteprima su LiveSicilia si chiama “O’ friscu”, un nome evocativo che richiama la voglia d’estate, la brezza marina, le passeggiate al chiaro di luna in riva al mare. Il cuore della ricetta, preparata da Marco Caschetto del Frog cocktail bar di Modica, è la gustosa Aranciata “Antica Ricetta Siciliana”, che, insieme a Gin e Cordial Basilico, si combina per un risultato esplosivo e rinvigorente. In un bicchiere c’è tutta la Sicilia da assaporare.

L’arancia è il frutto baciato dal sole, un dono della terra che trasmette il calore della Trinacria. Maturata nella vasta campagna, raccolta con cura da mani amorevoli, lavorata sapientemente secondo un’antica ricetta siciliana, Polara ne racchiude sapore, aroma e freschezza in bottigliette dal fascino retrò che ad ogni sorso esprimono la magia della “Vita di Sicilia”. Incanto e semplicità, autenticità e spontaneità, che nel cocktail “O’ friscu” si sprigionano creando una “fresca” esperienza di gusto, da assaporare lentamente in queste calde giornate estive.

Ecco gli ingredienti per ricreare il cocktail O’ friscu: 50 ml Gin, 45ml Cordial Basilico, Aranciata Antica Ricetta Siciliana. Guardate la videoricetta!