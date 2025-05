Cannolo Fest, al via il primo Festival del Cannolo al mondo, a Piana degli Albanesi la celebrazione del dolce siciliano per eccellenza

Arriva il primo Festival del Cannolo con degustazioni, musica, spettacoli e tanto altro. Tra gli ospiti il comico Sasà Salvaggio, Gianni Marino di MasterChef ed i pasticceri Mario Fiasconaro e Giovanni Cappello. Sabato sera festa Party Radio 105 con il dj set della radio più famosa d'Italia.

Il profumo della ricotta fresca, la croccantezza delle scorze artigianali e la magia di una tradizione secolare diventano protagonisti il 17 e 18 maggio 2025 con una prima edizione del Cannolo Fest, l’attesissimo evento che trasforma Piana degli Albanesi nella capitale del cannolo siciliano. Due giorni di festa, gusto e cultura dedicati al celebre dolce nella sua versione più autentica: quello farcito con la ricotta di pecora locale, croccante all’esterno e cremoso all’interno, che ha reso la cittadina in provincia di Palermo celebre in tutta Italia.

Il dessert simbolo della tradizione siciliana diventa protagonista assoluto nel cuore della Sicilia con questa edizione del Cannolo Fest, ricca di degustazioni, laboratori, show cooking, spettacoli musicali e percorsi enogastronomici nel cuore dell’antica comunità arbëreshë: “Abbiamo voluto fortemente questo evento per la promozione di quella che è un’ icona dolce del nostro territorio e con questa occasione vogliamo promuovere al meglio anche l’aspetto storico e culturale delle tradizioni che ci rappresentano – afferma il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta – tutto questo è possibile grazie alla volontà dei maestri pasticceri del Cannolo di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela. E’ stimolante e soddisfacente lavorare in stretta sinergia con le attività del territorio per creare l’evento che mira ad affermare il nome del nostro Comune, nell’ottica della promozione integrale delle nostre unicità riconosciute ormai anche a livello internazionale”.

Testimonial del Cannolo Fest sarà il comico Sasà Salvaggio che sarà affiancato nella conduzione degli eventi dalle giornaliste Barbara Politi e Nadia La Malfa.

Si inizia Sabato 17 Maggio alle 10:30 con l’apertura delle Case del Cannolo, alle 11 via al Talk Show “Il cannolo prodotto identitario e principe dei dolci dell’enogastronomia siciliana”, alle 12 si proseguirà con il cooking show a cura di Salvo Capizzi che racconterà la sua versione del babà, iconico dolce napoletano. Nel pomeriggio (alle 17) la presentazione del libro di Mario Liberto “Storia dell’enogastronomia siciliana. Da Polifemo alla Patria alimentare”, alle 18 workshop sulla cassata con il pluripremiato pasticcere Giuseppe Sparacello per poi proseguire alle 19 con la Sicily Young Pastry Chef Competition, la sfida per diventare il miglior giovane pasticcere.

Gran finale dalle 22 in poi con il welcome to the Party Radio 105, una grande festa con dj set della radio più famosa d’Italia. Domenica 18 Maggio alle 10.30 Opening Cannolo Taste e Cannolo Expo, alle 11 la consegna del premio Cannolo Ambassador 2025 a Gianni Marino, volto tv e concorrente della 14° edizione di MasterChef Italia, poi alle 12 Talk Show “Un’ isola premiata dal gusto con il riconoscimento di Sicilia Regione Gastronomica 2025”. Spazio anche ai workshop: si inizia alle 13 con la degustazione “Lo Street Food siciliano autentico di Ke Palle” raccontata dal food manager Danilo Li Muli, alle 16 workshop sul panettone con degustazione guidata da Mario Fiasconaro dell’omonima eccellenza dolciaria castelbuonese e alle 17 con Giovanni Cappello della celebre Pasticceria Cappello di Palermo.

Dalle 18 alle 20 MAN vs CANNOLO Competition, la sfida a chi mangia il cannolo più grande, il Cannolo Fest infatti non è solo una festa per il palato ma è un viaggio culturale che unisce tradizione e futuro, con la partecipazione di artigiani, produttori locali e ospiti d’eccezione. Il pubblico potrà scoprire i segreti del cannolo “originale” di Piana – noto per la sua ricotta di pecora freschissima e per le dimensioni generose – e vivere due giorni tra folklore, arte, sapori autentici e cultura (vi segnaliamo l’apertura del siti culturali MUSARB Museo della cultura Arbëreshe, il museo a cielo aperto del borgo Scheshi e le Chiese della città).

L’evento ideato dalla Catanzaro & Partners e organizzato con il Comune di Piana degli Albanesi, è un’iniziativa finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura in occasione di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025.