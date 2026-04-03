 Carburanti, Meloni “La proroga al taglio delle accise misura necessaria”
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Carburanti, Meloni “La proroga al taglio delle accise misura necessaria”

Carburanti, Meloni “La proroga al taglio delle accise misura necessaria”
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ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo è intervenuto oggi con un nuovo decreto per prorogare la riduzione delle accise sui carburanti, ampliando la misura con un intervento mirato a sostegno degli agricoltori e delle imprese esportatrici. E’ una misura necessaria per fronteggiare una fase particolarmente delicata, segnata da tensioni internazionali che stanno producendo effetti concreti sui costi dell’energia e sull’economia”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Sappiamo che il quadro resta complesso. Per questo il Governo continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dello scenario internazionale e a lavorare su ogni intervento necessario a proteggere famiglie, imprese e lavoro”, conclude il premier.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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